Huesca comienza las Fiestas de San Loenco con el lanamiento del cohete, a cargo de la científica Valeria Corrales

El lanzamiento del cohete ha dado paso al inicio de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca. - JAVIER BLASCO/AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huesca ha iniciado sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo, con un multitudinario lanzamiento del cohete, desde el balcón principal del Ayuntamiento de Huesca, de manos de la científica y divulgadora oscense, Valeria Corrales.

"Emocionada, y totalmente ilusionada", la oscense ha vivido uno de los momentos "más especiales" de su vida, según ha manifestado segundos después de lanzar el cohete anunciador de los siete días de fiesta que quedan por delante.

"Ha sido algo increíble", ha trasladado Corrales, quien ha recordado que el ofrecimiento le había pillado por sorpresa y desde ese momento ha estado esperando este día e imaginando cómo podía ser. "Lo he imaginado mucho y la verdad es que la realidad ha superado todo lo que había pensado". La oscense ha asegurado sentirse "agradecida, emocionada y muy ilusionada".

El disparo del cohete por parte de la científica responde al gesto de poner en valor el talento y la ciencia y su trabajo relacionado con estos ámbitos es lo que ha hecho posible que Valeria Corrales viva hoy este momento. "Aunque he recibido varios premios, este es el más especial".

Un año más, la plaza del Ayuntamiento ha estado abarrotada de una multitud de personas, ansiosas por comenzar la fiesta, soportando las altas temperaturas de este domingo en la capital oscense y, como siempre, luciendo el color morado de las camisetas, que mostraban los restos del vino previamente derramado, ha ganado la partida al tradicional blanco y verde.

A pocos minutos de lanzar el cohete, la concejal del área Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, Nuria Mur, se ha dirigido a los presentes para desear unas felices fiestas y animar a su disfrute. Mur ha trasladado que "ha llegado el momento que todos esperábamos, la ciudad vuelve a vestirse de blanco y verde, vuelven los abrazos, la ilusión compartida y comienzan nuestras fiestas de San Lorenzo, vivámoslas con alegría, con respeto y orgullo y demostremos una vez más lo que somos, una ciudad acogedora, unida y que cuida sus tradiciones".

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha deseado felices fiestas al grito de "¡Viva Huesca!,! Viva San Lorenzo!". Las primeras palabras de la alcaldesa han sido para felicitar las fiestas y hacer un llamamiento al civismo. "Feliz San Lorenzo", por delante "siete días de fiesta, para los que actos no faltan, casi trescientos, para que cada uno pueda encontrar el que más se adapte a sus gustos". Ha asegurado que "desde niña tengo esta misma emoción cuando llega San Lorenzo".

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha participado este año en el inicio de las fiestas y ha manifestado que está "encantada de poder acompañar a todos los oscenses en este día, que representa el espíritu de estas fiestas, alegría, unidad expectativas para estos días llenas de actos y es también importante recordar que la seguridad y la responsabilidad es totalmente compatible con la diversión".

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, también ha mostrado su "orgullo" por poder disfrutar de este inicio de las fiestas con los oscenses, al igual que el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.

La productora de cine Anna Saura, hija de Carlos Saura, es este año invitada de honor de la alcaldesa, tanto el día 9 como el día 10 de agosto. Ha estado presente en el inicio de las fiestas y ha dicho que "mi padre siempre me hablaba de este momento y de fiestas de San Lorenzo y yo quería conocerlo y la verdad es que nunca había estado y es tremendo este ambiente, es muy emocionante".

LAS PEÑAS

La jornada ha dado comienzo a las 9.00 horas con el Saludo al Santo, organizado por las Peñas Recreativas Oscenses. Este año, el acto de colocación del pañuelo ha correspondido a la Peña La Parrilla, que ha otorgado el honor de realizarlo a Carlos Jalle, por su colaboración y contribución a la peña durante años.

Las Peñas Recreativas Oscenses han cumplido un año más con la tradición de saludar al santo, ante las puertas de la Basílica de San Lorenzo. Carlos Jalle, que atesora 56 años como socio de la Peña La Parrilla, ha sido el responsable de colocar la pañoleta al santo, que, por cierto, ha pintado su mujer, María Apilar Añaños.

"Emoción, nervios y mucha ilusión" han sido las palabras de Carlos Jalle, que su petición a San Lorenzo ha sido de "disfrute, paz y tranquilidad".

Como peñista fundador del acto del Saludo al Santo, Jalle había pedido que se respetase su programación, tal y como se estableció en su inicio y se cantase el Saludo al Santo, que ha interpretado la Coral de Santo Domingo.