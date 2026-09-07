Huesca declara no apta para el consumo humano el agua de la red municipal de Cuarte

HUESCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha emitido un bando por el que se declara no apta para el consumo humano el agua de la red municipal del municipio incorporado de Cuarte, después de que los análisis de control recibidos este lunes hayan detectado una concentración de nitratos superior a los valores máximos permitidos por la normativa vigente.

Como consecuencia de estos resultados, el agua de la red municipal de Cuarte no debe utilizarse para beber ni para cocinar o preparar alimentos hasta nuevo aviso. La restricción se mantendrá mientras no se comunique oficialmente el restablecimiento de los parámetros exigidos para el consumo humano.

No obstante, el agua sí podrá emplearse para otros usos domésticos que no impliquen su ingestión, como ducharse y asearse, la limpieza del hogar, el lavado de ropa o el uso de cisternas.

El Ayuntamiento de Huesca ha informado de que está realizando las actuaciones necesarias para solucionar la incidencia y restablecer cuanto antes la calidad del agua de la red municipal. Asimismo, se efectuarán nuevos controles analíticos para comprobar que se cumplen los parámetros establecidos por la normativa en materia de calidad del agua destinada al consumo humano.

AGUA PARA LOS VECINOS

Mientras se mantenga esta situación, el consistorio facilitará a los vecinos de Cuarte agua para el consumo humano. El Ayuntamiento oscense ha pedido a la población que siga las recomendaciones incluidas en el bando hasta que se comunique oficialmente el levantamiento de la restricción.

La medida afecta al agua de la red municipal del municipio incorporado de Cuarte y se adopta como consecuencia de los resultados de los análisis de control recibidos durante la jornada de este lunes.

La concentración de nitratos detectada supera los valores máximos permitidos, por lo que el Ayuntamiento ha optado por establecer esta limitación preventiva para garantizar la seguridad de los vecinos mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias y se realizan nuevas comprobaciones.

El consistorio oscense comunicará el levantamiento de la restricción cuando los análisis confirmen que el agua vuelve a cumplir los requisitos exigidos para su consumo.