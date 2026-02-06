Huesca se prepara para acoger el Tour del Talento 2026 con la instalación de una gran lona anunciadora

La alcaldesa Lorena Orduna frente a la lona del Tour del Talento 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca avanza en los preparativos para la llegada del Tour del Talento 2026, una de las principales iniciativas nacionales dirigidas a la juventud, que recorrerá cinco ciudades españolas en 2026, con la instalación, en la plaza de Navarra, de una gran lona anunciadora que simboliza la recta final hacia la celebración de este evento, que situará a Huesca en el foco nacional.

Al acto de presentación de la lona anunciadora han asistido este viernes la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la concejal de Turismo y Fiestas, Nuria Mur; el concejal de Infancia y Juventud, Guillermo Gómez; el concejal de Deportes, Leopoldo Carranza; la gerente de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Loreto Bermúdez de Castro, y Roberto Cerdán, director del Centro de Fundación Ibercaja en Huesca.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha subrayado que el despliegue de la lona "no es solamente desplegar una lona", ya que "detrás de esta lona hay mucho trabajo de muchas personas, muchísima implicación y mucha colaboración institucional de muchas entidades", así como "un proyecto y una candidatura para presentar a la ciudad de Huesca a un concepto para la juventud que además va a venir para quedarse".

Orduna ha recordado que la designación de Huesca como sede del Tour del Talento fue anunciada el pasado mes de diciembre, cuando "sus Majestades los Reyes dieron la gran noticia de que la ciudad de Huesca tenía la segunda parada del Tour la semana del 23 al 27".

El Tour del Talento 2026 se concibe como "un acto de ciudad" que, según ha señalado Orduna, "está plenamente focalizado para nuestros jóvenes", aunque ha destacado que "va a haber muchos eventos culturales y deportivos, para todos, gratuitos", lo que permitirá que la iniciativa tenga "un gran impacto para nuestra ciudad, para Huesca".

Durante cinco días se desarrollará una programación diversa con propuestas culturales, educativas, deportivas y de emprendimiento, abierta al conjunto de la ciudadanía.

La alcaldesa ha puesto especialmente en valor el legado del Tour del Talento, al considerar que "es tremendamente interesante, porque dejará un poso en todos los jóvenes, en todo el talento joven que tiene no solamente la ciudad de Huesca, sino también la provincia".

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar activamente, invitando a "acceder a la página web del Tour del Talento --'tourdeltalento.org/es'-- y a todas aquellas actividades culturales que va a haber, que van a ser muchísimas, para poder inscribirse, apuntarse y visitarlas".

Desde el Ayuntamiento de Huesca se destaca que la celebración del Tour del Talento permitirá que la ciudad tenga "un foco nacional", gracias a la implicación de la Fundación Princesa de Girona y la Fundación Ibercaja.

Según ha señalado la alcaldesa, el impacto estimado del evento se sitúa "entre 6.000 y 10.000 jóvenes que pueden venir esos días", y ha mostrado su satisfacción por "el llamamiento que se ha hecho y la implicación de todos los centros", confiando en que "todas las actividades van a ser un éxito".

Además, se ha instalado otra lona anunciadora del Tour del Talento 2026 en la plaza Luis López Allué para reforzar la visibilidad del evento.