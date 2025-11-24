Huesca presenta el sello postal conmemorativo del 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la concejal, Nuria Mur; y el director de la oficina de Correos de Huesca, Miguel Trallero, en la presentación del sello conmemorativo del 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado este lunes en el Salón de Plenos antiguo de la casa consistorial, el sello postal conmemorativo del 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, patrón de la ciudad.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la concejal, Nuria Mur; y el director de la oficina de Correos de Huesca, Miguel Trallero.

Este sello forma parte de una iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y la oficina de Correos de la ciudad, enmarcada en las celebraciones que durante todo el año están poniendo en valor la figura y el legado de San Lorenzo en el aniversario de su nacimiento. "La idea era que este año fuéramos impulsando actos que recordaran y evidenciaran el nacimiento de nuestro patrón", ha señalado la alcaldesa.

El sello se ha realizado a través del servicio 'Tu Sello' de Correos, que permite personalizar emisiones postales dentro de los límites establecidos por la entidad.

En este caso, la imagen incorpora el emblema del 1.800 aniversario de San Lorenzo y tiene categoría Tipo A, válida para el envío de sobres normalizados a cualquier punto del territorio nacional. La emisión contará con una primera tirada de 200 unidades, que podrán adquirirse desde mañana, martes 25 de noviembre, en la Oficina de Turismo de Huesca --Plaza López Allué, s/n--, en su horario habitual: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Su precio es de 1,15 euros por unidad.

El Ayuntamiento no descarta realizar una segunda tirada en el mes de diciembre si la demanda es elevada. "Creemos que es un recuerdo especial, tanto para la ciudadanía oscense como para quienes sienten devoción por San Lorenzo, y también para las personas aficionadas a la filatelia", ha afirmado Lorena Orduna durante la presentación.

La idea surgió, tal y como ha reconocido la alcaldesa, a raíz del sello dedicado por la sociedad gastronómica al Pollo al chilindrón. "Me pareció una idea preciosa y como era San Lorenzo dijimos pues vamos a hacer uno para honrar a San Lorenzo por el 1.800. Hay mucho aficionado a la filatelia y se puede emplear para enviarlo o para guardarlo".

Con este sello conmemorativo, el Ayuntamiento de Huesca culmina un año de actividades dedicadas a destacar la relevancia histórica y emocional de su patrón, reforzando el vínculo colectivo con una figura esencial en la identidad de la ciudad.