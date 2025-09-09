Huesca promociona su turismo en camisetas de fútbol de Tercera RFEF

El presidente de la DPH, Isaac Claver, junto a los presidentes de los clubes oscenses de Tercer RFEF. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca, a través de su marca turística, va a patrocinar a cinco equipos de fútbol de Tercera Federación que llevarán en sus camisetas el logo de 'Tu Provincia Huesca la Magia' por toda la comunidad autónoma.

Presidentes y representantes del A.D. Almudévar, C.D Binéfar, Atlético Monzón, C.D. Robres y C.D.J. Tamarite --todos los equipos oscenses de la categoría excepto la S.D. Huesca B ya que el club cuenta con patrocinio propio-- han formalizado esta mañana en la DPH el comienzo de esta colaboración en la que la Diputación va a invertir 25.000 euros, ha informado la institución provincial.

El presidente provincial, Isaac Claver, ha destacado que desde la DPH, "por primera vez", van a apoyar al fútbol regional. "En concreto, a los clubes de Tercera División que van por los campos de todo Aragón y que queremos que luzcan con orgullo la Magia de nuestra provincia. Juntos vamos a aunar esfuerzos para seguir creciendo", ha subrayado.

Por su parte los representantes de los clubes han señalado la importancia de un patrocinio como éste ya que facilita sacar adelante presupuestos muy ajustados al tiempo que ayuda a hacer provincia y a promocionar nuestra tierra por todo Aragón.

El patrocinio consiste en una ayuda económica así como en la entrega de material promocional de 'Tu Provincia Huesca la Magia' --banderolas y pancarta-- que los clubes podrán utilizar en sus campos de juego.