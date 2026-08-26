Huesca se suma al acto de la FEMP en apoyo a Ceuta el próximo 2 de septiembre

Archivo - La concentración tendrá lugar el próximo miércoles, 2 de septiembre, en el Casino de Huesca a las 20.00 horas, coincidiendo con el Día de Ceuta - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, al acto simultáneo convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en distintas localidades de España para trasladar su apoyo, afecto y solidaridad al pueblo de Ceuta y a sus habitantes.

La concentración en la capital altoaragonesa tendrá lugar a las 20.00 horas a las puertas del Círculo Oscense, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta. El encuentro pretende convertirse en una muestra pública de respaldo y cercanía hacia la ciudad autónoma y sus vecinos.

El Consistorio oscense ha invitado a participar en la convocatoria a representantes institucionales, miembros de la Corporación municipal, entidades, colectivos y ciudadanos que quieran sumarse a este gesto de solidaridad. La iniciativa busca reunir a distintos sectores de la sociedad para hacer visible el respaldo de los municipios españoles a Ceuta.

La propuesta impulsada por la FEMP plantea celebrar de manera simultánea estos puntos de encuentro como una expresión de una sociedad unida, solidaria y comprometida con la ciudad autónoma. Huesca se incorporará así a esta convocatoria nacional con el objetivo de trasladar un mensaje de apoyo y cercanía.

Desde el Ayuntamiento de Huesca se ha señalado que las dificultades que afectan a Ceuta y a los ceutíes conciernen al conjunto de la sociedad española. En este sentido, la participación en el acto pretende reafirmar la unidad y la solidaridad entre municipios y territorios.

La concentración tendrá lugar además en una fecha señalada para la ciudad autónoma, ya que se celebrará coincidiendo con el Día de Ceuta. La convocatoria permitirá a los participantes expresar públicamente su respaldo al pueblo ceutí y compartir un mensaje de afecto desde la capital altoaragonesa.

El Ayuntamiento oscense ha animado a los vecinos de la ciudad a acudir el miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a las puertas del Círculo Oscense para participar en este acto junto a representantes institucionales y de la sociedad civil.

Con esta adhesión, Huesca se suma a la convocatoria de la FEMP y pretende contribuir a hacer visible el respaldo de los municipios españoles a Ceuta, en una iniciativa que busca mostrar de forma conjunta el apoyo, el cariño y la solidaridad hacia la ciudad autónoma y sus habitantes.