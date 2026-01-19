Huesca se suma al luto nacional por la tragedia ferroviaria de Ademuz

HUESCA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Huesca se suma al luto nacional por el accidente ferroviario en Córdoba, que ha dejado 39 fallecidos a causa del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz.

La puerta del Ayuntamiento de Huesca ha sido el escenario en el que representantes oscenses de diversas instituciones, así como de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han dado cita para trasladar la consternación por lo que han coincidido en calificar cono una "gravisima tragedia".

La capital altoaragonesa se ha sumado al minuto de silencio convocado a las 12,00 horas por la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP) en muestra de respeto por los fallecidos y heridos y se ha sumado al luto nacional desconvocando la agenda institucional prevista para este lunes.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha enviado el pésame de la ciudad por los fallecidos, deseando la pronta recuperación de los heridos y deseando que no haya más víctimas mortales. "Nos hemos querido sumar al minuto de silencio proclamado por la FEMP, tras este fatídico accidente ocurrido ayer en Adamuz y declarar el luto oficial de hoy, hemos suspendido la agenda institucional por parte del Ayuntamiento de Huesca desde primera hora de esta mañana y nos sumaremos al luto oficial".

Ha añadido que "queremos enviarles nuestro pésame y todas nuestras condolencias a todas las víctimas de este trágico accidente y a todas sus familias, esperamos que los heridos evolucionen favorablemente y que no haya más víctimas". Desde el Ayuntamiento de Huesca"trasladamos nuestra solidaridad ante esta gravísima tragedia que ha ocurrido en España".

El subdelegado de Gobierno en Huesca, Carlos Campo, también ha asistido el minuto de silencio convocado a las puertas de la casa consistorial y se ha sumado a las palabras de la alcaldesa. Ha indicado que "por parte de Subdelegación, nos hemos sumado al minuto de silencio, manifestar nuestra profunda tristeza y solidaridad con las personas fallecidas, con sus familiares y allegados y desear la pronta recuperación d ellos heridos y que no haya más fallecidos". Ha concluido afirmando que "es una gran tragedia para toda la sociedad".