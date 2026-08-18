Huescómic contará con los autores de tres obras aclamadas por la crítica de la ACDCómic de España

Archivo - La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) ha seleccionado como “Esenciales” del primer semestre de 2026 los títulos de Teresa Ferreiro, David Ramírez y Artur Laperla - AYUNTAMIENTO DE HUESCA - Archivo

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Huesca contará el próximo 12 de septiembre con una nueva edición de Huescómic, la Jornada de Cómic de Huesca, que reunirá en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner a algunos de los nombres destacados de la actualidad del noveno arte. Entre ellos estarán Teresa Ferreiro, David Ramírez y Artur Laperla, cuyas obras han sido seleccionadas por la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) como títulos 'Esenciales' de lo publicado durante el primer semestre de 2026.

Los tres autores participarán en diferentes encuentros junto a otros protagonistas de la temporada editorial. Teresa Ferreiro compartirá charla con Marta Kayser, autora de 'La fábrica de papel'; David Ramírez conversará con Rubén Fernández, responsable de 'J.K. Rowling, ya te vale'; y Artur Laperla participará en un encuentro sobre cómic infantil junto a la aragonesa Mamen Marcén, autora de 'Mika y Kuro, un lío a brochazos'.

La programación de esta edición plantea tres ejes temáticos a través de los que acercarse a diferentes formas de entender el cómic: la recuperación de la memoria familiar, el humor como herramienta de expresión y las aventuras dirigidas al público infantil. Las conversaciones permitirán conocer tanto la trayectoria de autores consolidados como el trabajo de nuevos nombres que se incorporan al sector.

Uno de los encuentros estará protagonizado por Artur Laperla y Mamen Marcén. Laperla, nacido en Barcelona en 1975, es especialmente conocido por haber creado la serie infantil 'Superpatata', publicada por Beascoa y distribuida en más de diez países.

En 2026, la colección ha recuperado protagonismo con una nueva edición de 'Superpatata: el origen de Superpatata', uno de los títulos reconocidos como 'Esenciales' por ACDCómic.

Frente a la trayectoria de Laperla, Mamen Marcén representa una nueva generación de autores. La ilustradora zaragozana, nacida en 1980, está especializada en álbum infantil y este año ha dado el salto al cómic con 'Mika y Kuro, un lío a brochazos', publicado por Montena. La obra propone una historia orientada a los más pequeños y vinculada al dibujo y la creatividad.

LA MEMORIA FAMILIAR COMO MATERIA DE CÓMIC

La memoria familiar será otro de los grandes temas de Huescómic. Teresa Ferreiro y Marta Kayser compartirán un encuentro centrado en dos obras que exploran el pasado familiar de sus respectivas autoras y que, además, suponen su incursión en la novela gráfica.

Ferreiro, nacida en Santiago de Compostela en 1989, es artista visual, docente y DJ. Después de publicar diferentes historias cortas, este año ha debutado en la novela gráfica con 'Dos personas', editada por La Cúpula. En ella reconstruye la vida de sus padres durante las décadas de los 70 y 80, utilizando la experiencia familiar como punto de partida para abordar una historia personal.

Marta Kayser, nacida en Madrid en 1986, procede del ámbito de la arquitectura y también se ha estrenado en el cómic con 'La fábrica de papel', publicada por Lumen. La obra parte de una investigación sobre su propia familia y sobre el origen de su apellido, estableciendo así un diálogo entre memoria, identidad y reconstrucción del pasado.

Ambas autoras han sido reconocidas por ACDCómic entre los títulos 'Esenciales' del primer semestre de 2026, una selección que también incluye 'Dos personas'. Su presencia en Huescómic permitirá poner en común dos aproximaciones diferentes a la recuperación de historias familiares a través de la novela gráfica.

HUMOR, AUTOBIOGRAFÍA Y ACTUALIDAD

El humor ocupará el tercer gran espacio temático de la jornada, con David Ramírez y Rubén Fdez. como protagonistas. Ramírez, nacido en Tortosa en 1974, ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto al cómic infantil como a trabajos de carácter autobiográfico. Entre sus creaciones se encuentran las series 'MiniMonsters' y 'DinoKid', además de obras como 'Tal cual' y 'Sí soy'.

A esta trayectoria se suma ahora 'La razón de todo', publicada por ¡Caramba! en 2026 y seleccionada también como título 'Esencial' por ACDCómic. En esta obra, el autor reflexiona sobre el origen de su impulso creativo, manteniendo la mirada personal y el sentido del humor que caracterizan parte de su producción.

Rubén Fernández, nacido en Castellón de la Plana en 1983, alcanzó popularidad con la serie 'Frederik Freak', publicada en la revista 'El Jueves'. En los últimos años ha destacado especialmente por su retrato humorístico de personajes de actualidad a través de la serie '24 horas con...' y de trabajos dedicados a figuras literarias.

Entre ellos se encuentra 'J.K. Rowling, ya te vale', publicado por Fandogamia en 2026, que será uno de los puntos de partida del encuentro con David Ramírez. La conversación permitirá abordar diferentes formas de utilizar el humor para observar la realidad y convertirla en material narrativo.

Huescómic está organizado por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con el medio especializado 'Viñetario.com' y volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro para autores, lectores y aficionados al cómic.