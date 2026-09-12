El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa

Archivo - A presencia de Aragón en Feindef ha sido muy bien valorada por las empresas - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha convocado ayudas por 400.000 euros destinadas a pequeñas y medianas empresas para favorecer su posicionamiento y promoción en la industria de Defensa, seguridad y tecnologías duales, ha informado el Gobierno de Aragón este sábado en una nota de prensa.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, contempla subvenciones de entre 5.000 y 30.000 euros por empresa y está dirigida a pymes de sectores como la industria manufacturera, las telecomunicaciones, la programación informática, la consultoría y determinadas actividades sanitarias y de servicios sociales.

HUB DEFENSA ARAGÓN

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 25 de septiembre. Esta convocatoria se integra en la estrategia del Hub Defensa Aragón, una iniciativa que nace con el objetivo de impulsar las capacidades industriales y tecnológicas de la comunidad a partir de la colaboración público-privada, aprovechando sus especiales condiciones como nodo industrial y tecnológico de referencia.

El ecosistema está trabajando en dos grandes líneas: reforzar las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas y, por otro lado, dar visibilidad a esas capacidades y facilitar el desarrollo de negocio.

En este marco, durante 2025 y 2026 se han puesto en marcha distintas iniciativas de capacitación y acompañamiento empresarial del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

Entre ellas se encuentran el programa IAF Diverdef, dirigido a pymes con potencial de dualización; el programa IAF Growth, para facilitar el acceso a nuevos mercados a empresas que ya trabajan en el sector; y el programa IAF Certificación y Homologación, destinado a apoyar a las compañías en registros de defensa, certificaciones y sistemas de calidad, entre otros ámbitos.

A estas actuaciones se suma la participación de empresas aragonesas en ferias internacionales, eventos sectoriales y misiones comerciales, con iniciativas como Feindef 2025 y Eurosatory 2026, además de los Infodays celebrados en Bruselas y Madrid. Estas acciones se desarrollan de la mano de AREX, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la Dirección General de Industria, con el objetivo de facilitar el contacto de las empresas aragonesas con compañías tractoras, potenciales clientes y nuevos mercados.

Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de Aragón busca ofrecer a las empresas un apoyo integral que combine formación, capacitación, acompañamiento y financiación, reforzando la posición de la Comunidad en un sector estratégico.