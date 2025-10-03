El IAM amplía el horario del CAIVIS de Zaragoza como Punto Violeta para las fiestas del Pilar

Archivo - María Antoñanzas, directora del IAM, junto a algunas trabajadoras del Caivis de Zaragoza. - FABIAN SIMON - Archivo

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) de Zaragoza amplía su horario como Punto Violeta para las fiestas del Pilar, en sus instalaciones de la calle Manifestación, número 18.

Su horario habitual de 9.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes, se amplía este sábado, el próximo viernes día 10, el sábado 11 y el domingo 12, desde las 19.30 hasta las 2.30 horas.

Con esta ampliación de los horarios habituales, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), busca prestar un mejor servicio a las personas que puedan necesitar este servicio.

Los CAIVIS ofrecen ayuda a mujeres y menores a partir de 12 años víctimas de violencia sexual y trabajan también como puntos de información a toda la ciudadanía sobre prevención de la violencia contra la mujer.

Son instalaciones fácilmente accesibles y reconocibles, y garantizan la privacidad de las personas que acudan allí.24 horas, en el número '900 504 405'.

Además del servicio presencial, los CAIVIS disponen de atención telefónica para la atención de urgencias 24 horas, en el número 900 504 405. El CAIVIS de Zaragoza ha atendido este año a 164 personas, 115 de ellas mujeres, 33 menores y 16 familiares, y ha realizado más de medio centenar de acciones de difusión.

En Aragón, hay un CAIVIS en cada capital de provincia: en Huesca, está ubicado en la calle Pedro Alfonso 1, esquina con la avenida Monegros, y en Teruel, en la calle Yagüe de Salas, 16.

Los tres CAIVIS de Aragón sumaron 263 personas atendidas hasta el pasado 31 de agosto, de las que 189 fueron mujeres, 42 menores y 32 familiares. También realizaron 120 acciones de difusión, con más de 1.500 participantes.