El IAM pone en marcha nuevos cursos de su plan de formación hasta el mes de diciembre

Archivo - El IAM imparte el 11 de mayo un curso sobre cómo preparar un proceso de selección laboral - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha puesto en marcha los nuevos cursos de su plan de formación que se desarrollarán desde septiembre y hasta el mes de diciembre. La oferta incluye 18 cursos destinados a promover la igualdad de género en empresas y organizaciones y en la población en general, el desarrollo profesional y digital de mujeres emprendedoras y en búsqueda o mejora de empleo, así como la formación de los profesionales que trabajan en la prevención e intervención de la violencia contra las mujeres.

En la página web www.iamformacion.es se encuentran todas las acciones formativas programadas por el IAM, que se han diseñado en seis áreas concretas: violencias contra la mujer, igualdad en la empresa, digital, emprendimiento, orientación y empleo, y sensibilización en igualdad de género.

En el área de violencias contra la mujer, las acciones formativas que se han diseñado abordan cuestiones como la violencia de género en la adolescencia; la atención a hombres con problemas de control de la violencia; el abordaje de la violencia digital en adolescentes y las nuevas formas de control y agresión y la intervención ante casos de violencia sexual.

En el área de igualdad en la empresa, los cursos tratarán sobre los planes de igualdad en empresas; protocolos de acoso sexual o por razón de sexo en una organización o la auditoría retributiva; mientras que en el área digital se tratarán claves prácticas para emprendedoras en un negocio en la era digital; el marketing de contenidos y storytelling; inteligencia artificial y apps para el éxito digital.

El emprendimiento, la formación se centrará en la creación de contenido y diseño visual para emprendedoras; taller de trámites y formas jurídicas para emprender; y un taller que explicará el emprendimiento en siete pasos; y en orientación y empleo estarán dedicadas a cómo encontrar empleo en la red; mercado y creación de marca personal y claves para entender una nómina y un contrato.

Por último, en el área de sensibilización en igualdad de género, los cursos serán sobre videojuegos online, streamers e igualdad; así como sobre la manosfera, algoritmo y discursos antifeministas, y en este caso las acciones están dirigidas para la población en general.

ACCIONES GRATUITAS

Todas las acciones son gratuitas, se realizan mediante videoconferencia y tienen una duración de dos horas. Los cursos se dirigen a diferentes perfiles, en función del objetivo de cada acción formativa, que tienen un límite máximo de 50 plazas.

Las personas interesadas en estas propuestas ya pueden inscribirse a través de la página web iamformacion.es. Se emitirá un diploma a la finalización del curso para quienes asistan al cien por cien de la formación.

Además, quienes participan en los cursos pueden reforzar su formación con consultas personalizadas a través de las asesorías empresarial y laboral del IAM. El objetivo es proporcionar herramientas prácticas para el crecimiento personal y profesional y las claves y pautas para la implantación de procedimientos que deben cumplir las empresas y organizaciones en materia de igualdad.