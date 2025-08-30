El IASS convoca la VIII edición de sus Premios Cuarto Pilar

Los Premios Cuarto Pilar del IASS alcanzan en 2025 su octava edición. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha hecho pública la convocatoria de los Premios Cuarto Pilar, cuyo objetivo es reconocer toda labor inspiradora y de especial notoriedad que haya servido para mejorar la calidad de la atención que reciben los aragoneses dentro del Sistema Público de Servicios Sociales.

La finalidad de estos premios es destacar el trabajo de aquellos que, a través de su esfuerzo, compromiso y profesionalidad, sostienen iniciativas públicas o privadas en el ámbito que ocupa el IASS y que se apoyan en valores como la perseverancia, la innovación y la vocación de servicio.

Pueden postularse para recibir uno de estos galardones empleados del IASS, usuarios individuales o en grupo de los servicios sociales (ya los presten entidades públicas o privadas) y también entidades sociales que participen dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón.

Los reconocimientos se distribuyen en cinco categorías. En primer lugar, la categoría 'Un IASS más ágil, innovador y cercano', que premia a empleados públicos del organismo autónomo que impulsan proyectos que mejoran la atención al ciudadano o por su actitud y profesionalidad.

En segundo lugar, 'Unos Servicios Sociales más próximos', que reconoce el trabajo de empleados públicos de los servicios sociales generales.

La tercera categoría es la de 'Los Servicios Sociales, una forma de superación', destinada a usuarios de que sirven de ejemplo e inspiración para el sistema.

En cuarto lugar, 'Una sociedad más comprometida', con la que se celebra la labor y las aportaciones destacadas de entidades privadas --sociales o mercantiles-- o de sus empleados.

Y, por último, el premio 'Dedicación y compromiso con los Servicios Sociales', destinado a una persona física o entidad que haya contribuido o destacado por sus méritos, con una trayectoria en beneficio del sistema aragonés de servicios sociales.

Además, el jurado se reserva la posibilidad de otorgar menciones a programas novedosos de Administraciones públicas que no sean aragonesas y uno o varios Premios Extraordinarios. Ninguno de estos galardones conlleva dotación económica: son de carácter honorífico e incluyen un diploma acreditativo del que se hace entrega en una gran gala que se celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

El plazo para postularse finalizará a las 00.00 horas del 21 de septiembre: cualquier persona física o jurídica que preste servicios dentro del sistema de servicios sociales puede presentar hasta un máximo de tres candidaturas, con una una sucinta exposición de los méritos alegados; también se permiten las autocandidaturas.

Preferentemente, las candidaturas han de presentarse a través del formulario web disponible en el enlace 'encuestas2.aragon.es/index.php/629991' y que también se difundirá en las redes sociales del IASS. Cabe remitirlas también por correo electrónico a premioscuartopilar@aragon.es y por correo postal a la atención del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Plaza del Pilar, 3 - CP 50003 Zaragoza).

El IASS anima a todos los actores del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón a participar en esta convocatoria, una oportunidad para visibilizar y reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes construyen un Aragón más digno, cercano y justo.