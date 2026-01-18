Corea del Sur prepara el despliegue del "monstruoso" misil Hyunmoo-5, clave en su estrategia de disuasión nuclear

Archivo - Lanzador transportador que lleva misiles balísticos Hyunmoo-5 en Seongnam, Corea del Sur - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Corea del Sur ha iniciado los preparativos para el despliegue del misil balístico de alta potencia Hyunmoo-5, calificado como "monstruoso" por su tamaño y presentado como un elemento clave para la disuasión contra los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, ha informado la agencia de noticias Yonhap citando fuentes militares.

El uso de este tipo de proyectiles busca fortalecer las capacidades de ataque convencionales de las fuerzas surcoreanas para disuadir y, en caso de necesidad, responder a cualquier "gran ataque" norcoreano. Además, atiende a las demandas del ministro de Defensa del país, Ahn Gyu-back, de un aumento sustancial del arsenal de ataque de Corea del Sur ante las continuas amenazas nucleares de su vecino del norte.

No obstante, Ahn ha apelado también al "equilibrio" para contrarrestar esta amenaza nuclear que representa Pyongyang. "Dado que Corea del Sur no puede poseer armas nucleares al ser signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear, creo firmemente que deberíamos poseer una cantidad considerable de misiles monstruosos Hyunmoo-5 para lograr un equilibrio antiterrorista", explicaba Ahn en una entrevista con la mencionada agencia ya a finales del año pasado, en la que señaló además que la producción de estos misiles ya había comenzado y estaban buscando medidas para aumentarla significativamente.

Corea del Sur exhibió públicamente por primera vez el misil Hyunmoo-5 durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 2023, si bien la mayor parte de sus características continúan sin hacerse públicas debido a su relevancia estratégica. No obstante, las Fuerzas Armadas del país tienen previsto incorporar varios cientos de misiles de última generación, entre ellos el Hyunmoo-5 y versiones más avanzadas que aún están en fase de desarrollo. Según la agencia Yonhap, está previsto que este proceso de despliegue, que comenzó a finales 2025, concluya antes de que acabe el mandato del presidente Lee Jae Myung, en junio de 2030.