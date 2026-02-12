Ibercaja amplía la exención de comisiones por servicios básicos hasta los 40 años

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja quiere beneficiar a los jóvenes que tienen domiciliada su nómina, ofreciéndoles cuentas y tarjetas de cualquier modalidad gratuitas, sin ningún coste de emisión ni mantenimiento, y transferencias digitales sin comisiones, facilitándoles así la gestión de su operativa del día a día de ingresos y gastos.

Además, para facilitar la movilidad y que puedan disfrutar de sus viajes sin preocupaciones, el Banco no aplica comisiones por las compras realizadas con tarjeta en moneda distinta de euro. Estas condiciones, que se aplicaban a aquellos clientes de hasta 35 años en 2025, se amplían ahora hasta los 40 años y se aplicarán sólo por mantener su nómina domiciliada, utilizar su tarjeta y tener al menos un producto diferente de la cuenta corriente y la tarjeta contratados.

Para beneficiarse de estas ventajas, el joven puede tener contratado cualquier producto de financiación --préstamo o hipoteca-- o seguro de riesgo --hogar, moto, auto, salud, vida-- o un producto de inversión o ahorro distinto de cuenta corriente. Sólo es necesario uno de ellos.

Ibercaja mantiene su política de exención de comisiones a menores de 30 años sin ningún requisito adicional, sólo por ser joven. "Somos conscientes de las dificultades de los jóvenes en el acceso a una vivienda, de los cambios en la forma de relacionarse con su banco y también de la mayor movilidad internacional por formación y ocio", ha indicado la responsable de Familias y Jóvenes de Ibercaja, Francis Lope.

"Tradicionalmente, en Ibercaja hemos ofrecido ventajas a nuestros clientes más jóvenes, hasta los 30 años y, con esta nueva medida, los continuamos apoyando en su etapa adulta como un banco que se adapta y da respuesta a sus necesidades financieras. Les ofrecemos acompañamiento y asesoramiento experto en la toma de decisiones financieras para ayudarles a hacer realidad sus proyectos en cada etapa de su vida", ha añadido Lope.

INFORMACIÓN A LOS CLIENTES

Ibercaja ha iniciado una campaña de comunicación para informar a sus clientes jóvenes de las nuevas ventajas, que se aplican también a los nuevos clientes. La acción, que se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2026 Ahora Ibercaja, responde al objetivo del Banco de ser una opción financiera atractiva, abierta y en continua evolución para dar respuesta empática e integral a las primeras necesidades financieras en el tránsito de los jóvenes a la "edad adulta" financiera.

En este sentido, Ibercaja participa en convenios con distintas comunidades autónomas que ayudan a los jóvenes a acceder a su primera vivienda y ofrece financiación de hasta el 95% del importe de la compra a jóvenes hasta los 35 años.

Para responder a las preferencias de los clientes jóvenes, Ibercaja dispone de un modelo de gestión omnicanal con una amplia red de oficinas, que se complementa con gestores y canales digitales para acompañar a los clientes en la gestión de todas sus necesidades financieras.