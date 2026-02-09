Ibercaja comienza 2026 con la mejor bonificación por traspaso de planes de pensiones y ofrece hasta el 7%

Archivo - Uno de los accesos a la sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja lanza una nueva campaña de planes de pensiones para 2026, con la bonificación más competitiva del mercado, hasta un 7%, para el traspaso desde otras entidades a planes de pensiones individuales del banco.

Los planes de pensiones permiten constituir un ahorro que complemente los ingresos futuros, con la finalidad de hacer frente a las necesidades en el momento de la jubilación o en situaciones de desempleo, dependencia, incapacidad, enfermedad grave y fallecimiento.

Por su parte, Ibercaja es una entidad especializada en la gestión global del ahorro y ofrece un acompañamiento experto a la hora de generar un capital para la jubilación.

La experiencia y especialización de sus profesionales, los productos que se adecuan a los distintos perfiles y necesidades de sus clientes y la excelencia de la gestión reconocida y premiada de Ibercaja Pensión configuran una oferta diferenciadora.

BONIFICACIÓN SIN IMPORTE MÍNIMO DE TRASPASO

La entidad mantiene su compromiso de mantener esta promoción accesible para todo tipo de clientes. En este sentido, Ibercaja no exige importe mínimo de traspaso y tampoco limita el máximo de bonificación, que se percibe mediante abono en cuenta de forma anticipada.

De este modo, para los traspasos a planes de pensiones individuales de Ibercaja mixtos y de renta variable, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 7% con compromiso de permanencia de 10 años.

Por otra parte, aquellos clientes que adquieran un compromiso de permanencia de nueve años se podrán beneficiar de un abono del 6%; un 5% en caso de un compromiso de ocho años; un 3% para un compromiso de seis años; y un 2% si la permanencia es de cuatro años.

En el caso de los traspasos a planes de pensiones individuales de renta fija, de cualquier importe, el partícipe puede obtener un 1,5% de incentivo, con un compromiso de permanencia de 5 años, siempre que traspase a uno de los planes de renta fija incluidos en esta promoción. Los clientes que quieran beneficiarse de estas bonificaciones deberán realizar el traspaso desde otra entidad antes de final del 2026.

ENTIDAD REFERENTE EN AHORRO FUTURO

Ibercaja Pensión gestiona 8.500 millones de euros en planes de pensiones y cuenta con una cuota de mercado del 6,13%. Ocupa el cuarto puesto entre las gestoras por patrimonio administrado en planes de pensiones y el tercero en planes de empleo.

Además, a cierre del 2025, Ibercaja volvió a ocupar posiciones destacadas dentro de los rankings sectoriales de rentabilidad. En el caso de los planes de pensiones de empleo, el Plan de Pensiones de los empleados de Ibercaja se posiciona como el más rentable del sector a 1 y 3 años, dentro de los 10 más grandes del sector por patrimonio.

Si se toman los 25 planes de empleo más grandes, Ibercaja sitúa a tres de sus planes entre los diez más rentables a 1 año, y entre los 5 más rentables a 3 años.

Por su parte, algunos de sus planes individuales también se sitúan en ese periodo en los primeros puestos del ranking sectorial de Inverco.

En la categoría renta fija largo plazo, destacan el Plan Ibercaja de Pensiones Horizonte 2030 como el plan más rentable a 1 año y el Plan Ibercaja de Pensiones I Renta Fija como el tercer plan más rentable a 1 año y segundo a 3 años, en ambos casos dentro de los 25 planes más grandes del sector en esta categoría.

En la categoría renta fija mixta, destaca el Plan Ibercaja de Pensiones Gestión Evolución, que se sitúa como el plan más rentable a 3 años, y el segundo más rentable a 1 y 5 años, dentro de los 25 planes más grandes del sector en esta categoría.

En 2025, Ibercaja Pensión resultó finalista en la edición de los Premios Expansión AllFunds en la categoría "Mejor Gestora de Fondos de Pensiones".

La gestora ha resultado cuatro veces ganadora de este Premio en la última década. Además, el Ibercaja Pensiones Dividendo Global, FP obtuvo el reconocimiento a "Mejor plan de pensiones de Renta Variable Europa" en estos mismos galardones.