Ibercaja se estrena en TikTok para acercar sus valores a los más jóvenes

Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja estrena perfil en la red social TikTok, un canal con el que quiere reforzar, entre el público más joven, la cultura financiera, mostrar sus soluciones en momentos vitales, poner en valor su impacto social y dar visibilidad a su equipo de profesionales.

Este canal ayudará al banco a conectar con el público más joven a través de nuevos formatos que le permitirán realizar una comunicación más auténtica, dinámica y cercana, con contenidos alineados con los hábitos digitales de los jóvenes y con las tendencias de la plataforma, manteniendo su tono profesional y confiable.

El banco inaugura su presencia en TikTok con una serie de contenidos entorno a cuatro ejes temáticos, uno de ellos Cultura financiera: ayudar a los jóvenes y nuevos usuarios financieros a entender mejor el flujo del dinero, así como tomar decisiones informadas y adquirir hábitos económicos saludables.

También, Soluciones: mostrar cómo los productos y servicios financieros de Ibercaja responden a necesidades reales de las personas en los momentos vitales destacados, desde una visión cercana y resolutiva.

Otro eje es Nos mueves tú: trasladar la diferencial esencia del Banco, como es el retorno a la sociedad del 100% de su beneficio, presentándose como un agente de cambio y una marca humana y cercana.

Por último, Iberteam: dar a conocer a los profesionales más jóvenes de Ibercaja su cercanía, compromiso y orgullo de pertenencia.

Estos contenidos están orientados a aportar valor, inspirar y generar conexión con las nuevas audiencias y serán trasladados por jóvenes profesionales que forman parte de Ibercaja.

Este nuevo proyecto, que se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2026 Ahora Ibercaja, tiene el objetivo de reforzar la conexión con las nuevas generaciones y aumentar la relevancia de Ibercaja entre los menores de 40 años con necesidades financieras.