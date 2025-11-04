Ibercaja gana 271 millones hasta septiembre, un 7,3% más

MADRID/ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha obtenido un beneficio neto de 271 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 7,3% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La rentabilidad anualizada (ROTE) de Ibercaja mejoró hasta el 12,8% a cierre de septiembre, dos décimas por encima de la de un año antes, "gracias a la resiliencia de los ingresos, a pesar de la bajada de tipos de interés; un coste del riesgo contenido en 22 puntos básicos; y la reducción del impuesto a la banca, según la nueva normativa".

En un entorno positivo de la economía española, que fortalece el ahorro de las familias, y de disminución de tipos de interés, que favorece la compra de vivienda, el Banco ha acelerado su ya dinámica actividad comercial. Esta destacada actividad, unida al consistente comportamiento de la cuenta de resultados y la continuada mejora en la solvencia, han determinado la evolución positiva hasta final de septiembre.

El avance en las líneas estratégicas del ciclo 2024-2026 está consolidando el impulso del volumen de negocio del Banco hasta los 109.142 millones a cierre de septiembre. Esta cifra supone un nuevo máximo histórico y representa el mayor avance interanual del pasado reciente, un 6,4%. Los recursos de clientes aumentan hasta 79.493 millones de euros (+7,6% interanual) y la cartera de crédito sano crece hasta los 29.649 millones de euros (+3,4% interanual).

La tasa de mora disminuye 24 puntos básicos interanual y se sitúa en el 1,4%, una de las más bajas del sistema financiero español, con 152 puntos básicos de diferencia respecto al promedio del sistema; y el saldo de los activos improductivos se reduce un 17,8% respecto al cierre del septiembre de 2024. Asimismo, Ibercaja eleva sus niveles de solvencia, con un CET1 Fully Loaded del 14,1% y un ratio de Capital Total Fully Loaded del 18,7%.

Con todo ello, el Banco tiene uno de los balances más sólidos del sector, así como una holgada posición de liquidez y un fuerte perfil de financiación, con un ratio LCR del 214,8%, un ratio de créditos sobre depósitos del 84,0% y un ratio NSFR del 146,9%.

VOLUMEN DE NEGOCIO

El elevado ritmo de crecimiento de negocio del Banco en los nueve primeros meses del año viene impulsado por la captación de recursos, que multiplica por 2,4 el volumen del mismo periodo de 2024, y por el dinamismo de las formalizaciones de préstamos, créditos y leasing, que han avanzado un 21% respecto al de los nueve mismos meses del 2024.

Los recursos minoristas aumentan un 7,6% interanual hasta los 79.493 millones. El entorno macroeconómico positivo de estos meses, que contribuye al aumento del ahorro de las familias, unido a la estrategia de captación de nuevos recursos, con la cuenta nómina (Cuenta Vamos) y depósitos principalmente, impulsan el crecimiento de los depósitos de la clientela un 5,4% interanual, hasta los 35.325 millones.

Por su parte, la gestión de activos y seguros de vida mantiene el vigor en su crecimiento y alcanza los 44.167 millones, un 9,4% más que a cierre de septiembre de 2024. El volumen gestionado de los fondos de inversión, cuyo volumen gestionado avanza un 12,5% en los últimos 12 meses, alcanzando un saldo de 29.179 millones a 30 de septiembre.

En cuanto a la actividad crediticia, la formalización de préstamos y créditos presentan una reseñable evolución en el año, con 6.141 millones de nuevas formalizaciones, un 21,0% más que en los mismos nueve meses de 2024. Este comportamiento contribuye a aumentar hasta los 29.649 millones de euros la cartera de crédito, un 3,4% más que a cierre de septiembre de 2024.

El crédito a particulares aumenta un 4,0% interanual derivado, principalmente, de la dinámica actividad hipotecaria. El ritmo de hipotecas en los nueve primeros meses es un 50,1% superior respecto al mismo periodo del pasado año. Es relevante el aumento de esta operatoria en Arco Mediterráneo y Madrid, que presentan un crecimiento del 70,0% y del 56,0% interanual respectivamente, constituyéndose estos territorios como los principales motores de crecimiento del conjunto del Banco. Con ello, la cartera de vivienda aumenta su saldo un 4,1% sobre la de cierre de septiembre de 2024, hasta los 17.897 millones de euros.

Las formalizaciones de crédito al consumo, por su parte, aumentan un 29,1% en el marco de la apuesta estratégica del Banco por este segmento. El saldo de crédito al consumo y otros avanza con ello un 3,2% interanual.

El crédito sano destinado a empresas asciende a 8.756 millones de euros, representa un avance del 1,4% interanual. En empresas no inmobiliarias, Ibercaja ha registrado un avance en las nuevas formalizaciones de líneas de crédito y préstamos del 4,6% interanual. En lo que respecta al volumen negociado de circulante, este crece un 6,0% vs. septiembre de 2024. El saldo a estas empresas se incrementa un 2,6% en el periodo. En promoción inmobiliaria, la nueva producción crece un 24,9% i.a. y el saldo se sitúa en 1.071 millones de euros.

La actividad de seguros de riesgo, por su parte, ha mostrado un desempeño positivo en el periodo analizado, con un crecimiento de la nueva producción de primas del 11,0% respecto a los nueve primeros meses de 2024, hasta los 48 millones de euros, destacando el aumento del volumen de vida riesgo, que crece un 19,1% interanual.

INGRESOS RECURRENTES Y RESULTADOS

Los ingresos recurrentes suman 939 millones, un 3,2% menos que los obtenidos entre enero y septiembre de 2024, en un entorno de tipos de interés en el que el Euribor a 12 meses ha descendido del 4,0% al entorno del 2%.

En el tercer trimestre estanco, los ingresos recurrentes avanzan un 1,9%, destacando el cambio de tendencia del margen de intereses, que avanza un 2,3% en el trimestre, y las comisiones, que crecen un 2,2% inter trimestral. El margen de clientes, diferencia entre los ingresos del crédito y coste de los depósitos, se reduce hasta el 2,21%, consecuencia del descenso en los tipos de la cartera de crédito, impactando de manera negativa en el margen de intereses.

Esta caída se ve parcialmente compensada por la mejora en la aportación de la tesorería, que ha supuesto 44 millones más; por el crecimiento de los saldos acreedores de clientes; y por el menor coste de la financiación mayorista, que supone 47 millones de euros al mejorar las condiciones de la reciente emisión del TIER2 y el vencimiento de emisiones no renovadas.

Por su parte, los ingresos netos por comisiones aumentan un 5,4% interanual hasta los 375 millones. Este crecimiento se produce por las comisiones no bancarias, que se incrementan un 9,9% interanual por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos y el crecimiento de la cartera de seguros de riesgo no vida. Las comisiones derivadas de la actividad bancaria retroceden un 3,7% interanual por el buen comportamiento de la cartera de crédito de la entidad, que genera menos ingresos derivados de impagos.

En el tercer trimestre estanco, el mayor dinamismo de la actividad de medios de pago ha derivado en un aumento del 0,9% de las comisiones bancarias. El margen bruto se cifra en 985 millones, un 3,7% más que los nueve primeros meses del año anterior. La mejora está impactada por la resiliencia de los ingresos recurrentes y los cambios normativos en el gravamen a la banca.

Los gastos de explotación han aumentado un 6,6% interanual debido al incremento de los costes de personal, un 4,8% superiores al mismo periodo del año anterior tras la aplicación del nuevo Convenio Colectivo y como consecuencia del mayor número de empleados en la plantilla, con un incremento neto de 119 empleados en los últimos 12 meses.

El beneficio después de impuestos crece hasta los 271 millones en los nueve primeros meses de 2025, un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.