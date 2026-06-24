Ibercaja Gestión supera los 30.000 millones en activos bajo gestión y consolida su quinta posición en el ranking

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestora de fondos de inversión de Ibercaja ha superado en este mes de junio los 30.000 millones de euros en activos bajo gestión, reforzando su quinta posición en el ranking nacional de gestoras por grupo.

Ibercaja Gestión consolida su fuerte crecimiento en los últimos años como resultado de una gama atractiva de fondos de inversión y la consecución de rentabilidades positivas en las distintas familias, ha informado la entidad bancaria.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha destacado que que quieren seguir posicionándose "como uno de los principales actores de la industria, apostando por soluciones innovadoras, que se ajusten a las preferencias de nuestros clientes en cuanto a riesgo y nos permitan impulsar la optimización de su ahorro".

LA GESTORA DUPLICA SU PATRIMONIO EN CINCO AÑOS

Desde finales de 2020, el patrimonio gestionado por Ibercaja Gestión ha aumentado en un 97%, lo que supone prácticamente duplicar el volumen de activos bajo gestión hasta alcanzar los 30.000 millones actuales, según patrimonio Inverco.

Durante este periodo, la gestora de fondos del Grupo Ibercaja ha acumulado 11.721 millones de euros en aportaciones netas positivas, logrando, en 65 de los 66 meses comprendidos, entradas netas positivas en el total de su gama, permitiéndole capturar el 9,16% de las aportaciones netas del sector desde finales de 2020.

Corredor ha señalado que, recientemente, han superado también la barrera de los 264 mil clientes, acumulando un crecimiento superior 30% en los últimos años, con lo que "se demuestra la confianza de nuestros los clientes de Ibercaja en los fondos gestionados por la Gestora del grupo".

ADAPTAR LA PROPUESTA DE VALOR

Tras más de 35 años de historia, Ibercaja Gestión ha vivido su periodo de mayor crecimiento, ya que la consistencia del "dinámico" comportamiento en los últimos años y los logros conseguidos son fruto de la confianza de sus clientes y de la labor de asesoramiento realizada por los profesionales de la red de oficinas; de las soluciones anticipadas para captar las oportunidades de los diferentes entornos de mercado; y de las rentabilidades positivas de nuestros fondos de inversión.

Durante los últimos años, la gama de fondos de inversión se ha ido adaptando al contexto de las curvas de mercado, con la renta fija como "la gran protagonista" durante este periodo.

Tanto la deuda pública como el crédito privado han permitido obtener rentabilidades positivas, apostando por soluciones de bajo riesgo a través de emisores de alta y media calidad crediticia.

AHORRADORES EN INVERSORES

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha afirmado que "la clave del éxito ha sido incrementar el número de clientes con fondos de inversión convirtiendo a muchos ahorradores en inversores".

"Tras el final de década de 2010, donde la renta fija fue castigada con tipos bajos o negativos, el cambio de ciclo monetario ha devuelto protagonismo a los bonos, permitiendo a nuestros clientes obtener buenas rentabilidades", ha explicado.

Ahora, en un entorno distinto de mercado, es momento de evolucionar la propuesta de valor, apostando por soluciones de cestas diversificadas de fondos --gama perfilados--; tanto de renta fija, con distintas duraciones y una fuerte presencia de activos de alta y media calidad crediticia; como fondos de renta variable, con una exposición moderada y ajustada al perfil de riesgo del inversor, que permita combinar las fuentes de obtención de rentabilidades.

En 2026, Ibercaja Gestión acumula 1.096 millones de euros de aportaciones netas en la gama de perfilados.

El año natural está marcado por el lanzamiento de nuevas soluciones como 'Cartera Más Conservadora' --cesta diversificada que combina fondos de inversión con dos cestas de renta fija privada grado de inversión que se mantendrán hasta su vencimiento, una de ellas en 2027 y la otra en 2028--; 'Cartera Conservadora' --cesta diversificada de renta fija, inversión 100% a través de Instituciones de Inversión Colectiva--; 'Cartera Flexible 5' --añade a la inversión en renta fija la posibilidad de invertir tácticamente hasta un 5% en renta variable, materias primas y metales preciosos-- e 'Ibercaja Diversificación' --máximo 10% en renta variable--.

López ha apuntado que "en el actual entorno, la clave estará en combinar un riguroso control de la volatilidad con una gestión activa que permita rotar entre los distintos segmentos de renta fija --pública y privada, grado de inversión o 'high yield'-- e ir ajustando de forma dinámica la duración de las carteras para capturar valor en función del ciclo económico y de mercado".