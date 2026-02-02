Ibercaja Gestión supera los 7.000 millones de euros gestionados en fondos con criterios ASG

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión sigue aumentando su patrimonio gestionado bajo criterios de sostenibilidad, alcanzando los 7.009 millones de euros a cierre de 2025, según datos de Inverco. La gestora logra así un crecimiento del 121% en el volumen gestionado en este tipo de activos en el año natural, superando de manera destacada el avance del 21,65% del sector.

La confianza de más de 50.000 nuevos participes en la gestora de fondos de inversión de Ibercaja ha sido la clave para consolidar esta tendencia positiva. La cifra total de partícipes ASG a cierre del ejercicio pasado asciende a 200.469.

La directora de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha señalado que "cerramos 2025 duplicando la proporción de activos gestionados bajo criterios sostenibles, alcanzado el 24,34% sobre el total, lo que, sin duda, muestra de la buena aceptación que todavía tiene la sostenibilidad entre nuestros inversores".