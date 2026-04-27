Ibercaja Gestión supera los 7.600 millones en fondos ASG y lanza un nuevo producto bajo estos criterios

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ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión lanza el nuevo fondo de rentabilidad objetivo Ibercaja RF Horizonte 2029-2, que invertirá con criterios ASG en activos de renta fija privada con vencimiento en junio de 2029, lo que permitirá a sus participes aprovechar todas las oportunidades que la renta fija de compañías de alta-media calidad crediticia ofrecen en el nuevo contexto de tipos.

"Los repuntes de la curva de tipos que hemos visto durante las últimas semanas, debido al conflicto en Oriente Medio, nos abren una clara ventana de oportunidad para apostar a medio plazo", según ha explicado la directora general en lbercaja Gestión, Lily Corredor.

Ha indicado que con este fondo su objetivo es aprovechar las rentabilidades que ofrecen los bonos con vencimiento en la primera parte del 2029, que permitirán a los partícipes obtener protección frente a la inestabilidad geopolítica.

FORTALECE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Tras un 2026 muy positivo en la gama de fondos sostenibles de la Gestora, continuando con la tendencia de 2025, el patrimonio en esta tipología de fondos ha superado los 7.600 millones de euros, un aumento de casi 600 millones. Los activos gestionados bajo criterios ASG suponen ya el 26,32% del total, impulsado por el aumento en patrimonio ASG del 8,46%, muy por encima del sector (0,64%), lo que permite elevar la cuota de mercado ASG de Ibercaja Gestión hasta el 4,22% (+30 p.b. vs.diciembre 2025).

El responsable de Estrategia en Ibercaja Gestión, Jorge Urriza, ha comentado que "la confianza de 235.116 partícipes en fondos ASG, con los que la Gestora cierra el trimestre, responde a una gama de fondos ASG cada vez más completa y atractiva, que en este arranque de año nos ha permitido atraer 668 millones de nuevas aportaciones netas".

El fondo Ibercaja RF Horizonte 2029-2 permitirá completar la gama ASG, que ya cuenta con vencimientos en 2027, 2028 y 2030 y 2.984 millones de euros en patrimonio. Este nuevo fondo, a través de su equipo gestor, realizará un análisis exhaustivo de los activos desde dos puntos de vista: el de la calidad crediticia y solvencia asociada a los activos, así como el de los factores de sostenibilidad asociados a las compañías.

AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES

El fondo Ibercaja RF Horizonte 2029-2, ya en comercialización, estará disponible para suscribir hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta alcanzar un volumen de 300 millones de euros, cerrándose en ese momento para nuevas aportaciones.

Este fondo tampoco tiene comisiones de reembolso, lo que permitirá a los partícipes contar con liquidez diaria a precios de mercado sin penalizaciones.

Con este lanzamiento, Ibercaja alcanza los 19 fondos gestionados combinando criterios financieros y criterios de sostenibilidad, una oferta diversificada en todas las gamas de fondos de inversión que comercializa la Gestora. Una muestra más del compromiso que la Entidad ha tenido siempre con la sociedad y el medioambiente.