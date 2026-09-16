Ibercaja impulsa la financiación hipotecaria en Aragón con un crecimiento del 30% en el primer semestre de 2026

Archivo - Uno de los accesos a la sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha cerrado el primer semestre de 2026 con una sólida evolución de su actividad hipotecaria en Aragón, consolidando su papel como entidad de referencia para las familias de la comunidad autónoma en el acceso a la vivienda. Entre enero y junio, la entidad ha formalizado 222,8 millones de euros en financiación hipotecaria, lo que representa un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, Ibercaja ha suscrito 1.503 operaciones hipotecarias, un 15% más que en el primer semestre de 2025, con un importe medio que supera los 148.000 euros por operación.

Estos resultados reflejan la confianza de los clientes en Ibercaja y la fortaleza de su propuesta financiera, basada en el acompañamiento personalizado, la cercanía y la capacidad de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada hogar.

"Sabemos que la decisión de comprar una vivienda es una de las más importantes en la vida de una persona o una familia. Por eso, en Ibercaja acompañamos a nuestros clientes para encontrar la solución hipotecaria que mejor se adapte a sus necesidades, a su capacidad financiera y a su momento vital. Contamos con distintas modalidades de financiación y con un asesoramiento personalizado que permite afrontar la compra de vivienda con seguridad y confianza. Los resultados de este primer semestre demuestran que sigue existiendo una demanda sólida en Aragón y que muchas familias y jóvenes continúan encontrando el momento adecuado para dar este paso", ha trasladado el director territorial de Ibercaja, Antonio Lacoma.

En este sentido, Lacoma ha señalado que "afrontamos la recta final del año con el objetivo de seguir facilitando el acceso a la financiación, especialmente entre los jóvenes y las familias, contribuyendo al dinamismo del mercado inmobiliario y al desarrollo económico de la comunidad autónoma".

COMPROMISO CON EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES

Uno de los aspectos más destacados del semestre ha sido el respaldo de la entidad a los jóvenes que desean acceder a su primera vivienda. Del total de las hipotecas formalizadas, el 39,6% han sido concedidas a clientes de hasta 35 años, lo que supone 83 millones de euros financiados, equivalentes al 37% del volumen hipotecario total. Este dato pone de manifiesto el compromiso de Ibercaja con uno de los principales retos sociales y económicos de la Comunidad.

Tal y como destaca Lacoma, "nos satisface especialmente comprobar que cerca de cuatro de cada diez hipotecas formalizadas por Ibercaja en Aragón han sido para jóvenes menores de 35 años. Facilitar el acceso a la vivienda a las nuevas generaciones forma parte de nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de Aragón, y seguiremos trabajando para ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades mediante soluciones financieras competitivas y un asesoramiento especializado".

CRECE LA CUOTA DE MERCADO EN ARAGÓN

La positiva evolución de la actividad hipotecaria también se ha trasladado a la posición competitiva de Ibercaja en Aragón. La entidad ha incrementado su cuota de mercado en un 4,5% respecto a la registrada en diciembre de 2025, reforzando así su presencia en uno de los segmentos estratégicos de negocio.

Este avance confirma la buena acogida de la oferta hipotecaria de Ibercaja y su capacidad para responder a las necesidades de financiación de particulares y familias en un entorno marcado por la progresiva reactivación de la demanda residencial.

"Contamos con una de las ofertas hipotecarias más competitivas del mercado, en la que destaca la gama de hipotecas Vamos, con modalidades de tipo de interés fijo y mixto. A esta oferta se suma la cuenta de ahorro Contucasa, mediante la que los clientes pueden recibir 500 euros si el importe del préstamo hipotecario que contratan con nosotros es igual o superior a 120.000 euros o el 0,42% del importe del préstamo hipotecario, si el importe de dicho préstamo es inferior a 120.000 euros".

Con una fuerte implantación territorial y un profundo conocimiento de la realidad económica y social de Aragón, Ibercaja continúa apostando por el acompañamiento integral a sus clientes durante todo el proceso de adquisición de vivienda.