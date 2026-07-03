Ibercaja incrementa un 40% su actividad de financiación al consumo y renting en el último año, hasta los 220 millones

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja continúa acelerando el crecimiento de su negocio de financiación al consumo y renting. A cierre de mayo de 2026, la entidad ha registrado un incremento del 40% en esta actividad respecto al mismo periodo del año anterior, con una nueva producción acumulada a cierre de mayo de 220 millones de euros.

Este avance responde a la estrategia de impulso y transformación que Ibercaja está desarrollando en esta línea de negocio, un ámbito en el que la entidad identifica un importante potencial de crecimiento en los próximos años.

De hecho, el objetivo de Ibercaja es seguir ganando peso en este mercado y avanzar progresivamente hacia una cuota de mercado cercana al 2% para el 2030. Uno de los principales motores de este crecimiento está siendo la financiación vinculada al vehículo de ocasión.

Asimismo, desde la entidad se está observando una fuerte aceleración de la demanda en este segmento, impulsada en parte por la incertidumbre que todavía existe entre los consumidores en torno a las distintas tecnologías de movilidad disponibles en el mercado.

En este contexto, Ibercaja está más que duplicando su actividad en este ámbito, tanto a través de su red comercial como mediante los nuevos canales de distribución desarrollados en los últimos meses. Junto al negocio de financiación al consumo, el renting ya constituye otra de las grandes palancas de crecimiento.

70 MILLONES

A cierre de mayo, Ibercaja Renting había formalizado operaciones por valor de 70 millones de euros, duplicando el volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Tanto empresas como particulares están encontrando en esta fórmula una alternativa flexible para acceder a un vehículo y posponer decisiones de compra en un entorno marcado por la rápida evolución tecnológica del sector de la automoción.

"Nuestro crecimiento se apoya en tendencias estructurales del mercado y, sobre todo, a una estrategia que iniciamos hace dos años para reforzar nuestras capacidades en financiación al consumo. Nuestro objetivo no es crecer a cualquier precio, sino hacerlo apoyándonos en procesos ágiles, una gestión prudente del riesgo y una propuesta de valor diferencial para clientes y comercios", ha explicado el director del área de Negocio de Pagos y Financiación al Consumo de Ibercaja, Víctor Royo.

En esta línea, y tras el éxito obtenido en el despliegue de la financiación en punto de venta para concesionarios, Ibercaja dará un nuevo paso en esta estrategia durante los próximos meses con la extensión de esta actividad a nuevos segmentos.

La entidad bancaria prevé comenzar a operar antes de final de año en ámbitos como la reforma del hogar, la formación y los servicios relacionados con la salud y el bienestar, ampliando así su presencia en nuevos espacios de consumo y reforzando su capacidad de captación de clientes.