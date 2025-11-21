Ibercaja lanza una campaña a un interés del 3,9% para impulsar la financiación de vehículos hasta final de 2025

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha lanzado una campaña especial de financiación de vehículos dirigida a sus clientes, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con el propósito de impulsar la contratación de su Préstamo Auto y reforzar el crecimiento de la financiación al consumo, uno de los segmentos estratégicos para la entidad.

El banco ha disminuido sus tarifas ofreciendo un tipo de interés del 3,9% en operaciones de Préstamo Auto contratadas a través de Banca Digital, así como en las modalidades Auto ECO, Auto con Seguro y Préstamo Auto para Jóvenes. Para los vehículos ECO, será imprescindible que el automóvil cuente con la certificación CERO o ECO, requisito necesario para acceder a estas condiciones preferentes.

Asimismo, se aplicará la rebaja del tipo de interés al 3,9% en el caso de que además el cliente contrate un seguro de riesgo. En el caso del Préstamo Auto para Jóvenes, podrán beneficiarse de este tipo aquellos préstamos en los que al menos uno de los titulares tenga entre 18 y 35 años, y cuyo importe supere los 6.000 euros.

La campaña pretende, además, fortalecer uno de los pilares clave de crecimiento del Banco, como es la financiación de vehículos como motor de desarrollo de financiación al consumo. Ibercaja reafirma así su compromiso con ofrecer soluciones competitivas, accesibles y adaptadas a las necesidades de sus clientes, impulsando al mismo tiempo la actividad comercial en un periodo estratégico del año.