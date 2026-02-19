Ibercaja lanza 'Cartera Flexible 5', un nuevo fondo de inversión en renta fija

Archivo - Cajero Ibercaja. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión ha lanzado el fondo Ibercaja Cartera Flexible 5, una nueva estrategia que invertirá principalmente en renta fija a través de inversiones en otros fondos.

Con un enfoque táctico, la gestora tratará de aprovechar momentos de infravaloración de mercados invirtiendo hasta un 5% en renta variable, ha informado la entidad financiera.

Esta estrategia de inversión se incorpora a la gama de soluciones de fondos perfilados, permitiendo a los clientes invertir de manera global a través de un solo producto gestionado por Ibercaja Gestión, que dirigirá sus inversiones a fondos propios, fondos de gestoras internacionales y ETFs.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha destacado que "tras el Ibercaja Cartera Conservadora, fondo perfilado de renta fija, y el Ibercaja Diversificación, fondo perfilado con un máximo del 10% en renta variable, lanzamos ahora Ibercaja Cartera Flexible 5, una nueva estrategia dirigida a clientes conservadores".

Ha asegurado que se trata de una alternativa "excelente para proteger y hacer crecer la inversión de forma prudente" y que "el inversor consigue, con una operativa mucho más sencilla, una diversificación ajustada a la situación del mercado, ganando exposición en momentos clave".

EXPOSICIÓN A ACTIVOS DESCORRELACIONADORES Y OTROS

Este fondo buscará obtener una rentabilidad adicional mediante una exposición máxima del 5% a renta variable global y una exposición máxima del 10% a materias primas a través de ETFs.

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha señalado que "la exposición a estos activos no será continua y serán los riesgos de mercado los que nos permitan aprovechar las oportunidades".

"De hecho, actualmente no hay exposición a estos activos, y sólo cuando nuestros indicadores de mercado nos muestren claros signos de oportunidad, se incluirán en nuestra cartera. Queremos poner está gestión activa como una de las principales fuentes de valor del vehículo", ha subrayado.

EXPOSICIÓN A RENTA FIJA

En cuanto a la inversión en renta fija de la cartera del nuevo fondo, se centra fundamentalmente en estrategias enfocadas en emisores de alta y media calidad crediticia, con duraciones de medio plazo.

López ha resaltado que van a construir una cartera de renta fija, diversificada, global que gestionarán activamente: "Tendremos una parte estratégica con fuerte peso de renta fija privada grado de inversión que complementaremos tácticamente con inversiones puntuales en segmentos que nos ofrezcan buenas oportunidades de inversión".

Éste nuevo fondo perfilado está diseñado para facilitar el acceso a la diversificación de los clientes de Ibercaja con un perfil conservador y darles la oportunidad de acceder, en el marco de sus preferencias de inversión, a la oportunidad de obtener un mayor retorno esperado que el que puede ofrecer la renta fija en el entorno actual de mercado.