Ibercaja obtiene un beneficio neto de 346 millones de euros en 2025, un 2,8% más que en 2024

27 Feb.

Ibercaja ha obtenido un beneficio neto de 346 millones de euros en 2025, un 2,8% más que el año anterior. El ROTE del Banco se sitúa en el 12,3%, 200 puntos básicos por encima del objetivo establecido en el Plan Estratégico "Ahora Ibercaja", cuya vigencia finaliza este ejercicio 2026.

La implementación de las iniciativas del Plan Estratégico y un entorno macroeconómico favorable, han impulsado el crecimiento del volumen de negocio del Banco hasta los 111.000 millones de euros, un 5,8% más que en 2024, alcanzando un máximo histórico y representando el mayor avance interanual del pasado reciente de la Entidad.

Los ratios de calidad de activo y solvencia han registrado una mejora significativa, con un CET1 Fully Loaded del 14,2%, un capital total Fully Loaded del 18,7% y una tasa de mora del 1,3%, una de las más bajas del sistema, que retrocede 147 puntos básicos desde cierre del año anterior.

Así, el Banco presenta uno de los balances más sólidos del sector, así como una holgada posición de liquidez y un fuerte perfil de financiación con un ratio LCR del 226,4%, un ratio de créditos sobre depósitos del 84,1% y un ratio NSFR del 146,6%.

El dinamismo de la actividad comercial, unido al consistente comportamiento de la cuenta de resultados y la continuada mejora en la solvencia y calidad de activo, consolidan la evolución positiva de la Entidad en 2025.

RELEVANTE IMPULSO A LOS RECURSOS MINORISTAS Y LA ACTIVIDAD CREDITICIA

El elevado ritmo de crecimiento de negocio del Banco en 2025 viene por la captación de nuevos recursos, que multiplica por 1,6 veces el volumen de 2024, por las aportaciones netas a la gestión de activos y seguros, que casi duplican las del pasado año (1,9x), y por el dinamismo de las formalizaciones de préstamos, créditos y leasing, que han avanzado un 17,5% respecto a 2024.

Los recursos de clientes se incrementan un 6,6% en el año, hasta los 80.743 millones de euros. Este crecimiento se apoya en la positiva evolución del ahorro de las familias, las revalorizaciones de mercado (+1.184Mneuro) y la estrategia de captación de clientes, que aporta 2.867Mneuro al aumento de los recursos, superando en 1,6x veces el nivel registrado en 2024..

Los depósitos de la clientela crecen un 3,8%, hasta los 35.942 millones de euros y la gestión de activos y seguros de vida alcanza los 44.901 millones de euros, un 9,0% más. Vuelve a sobresalir el comportamiento de los fondos de inversión, cuyo volumen gestionado avanza un 11,8%, hasta acumular un saldo de 29.788 millones de euros a 31 de diciembre.

Ibercaja logra captar el 6,8% del total de las nuevas aportaciones del sistema, 2.204 millones de euros, y su cuota de mercado se sitúa en el 6,4% a cierre de 2025. El dinamismo comercial y la anticipación a los diferentes entornos de mercado permite atraer a más de 11.100 nuevos clientes de fondos de inversión en 2025.

La formalización de préstamos y créditos presenta 8.250 millones de euros de nuevas formalizaciones, un 17,5% más que en el año anterior, lo que contribuye a aumentar hasta los 30.213 millones de euros la cartera de crédito, un 3,5% más que a cierre de 2024.

La financiación para la adquisición de vivienda consolida el crecimiento iniciado a finales de 2024 e intensifica el ritmo de formalizaciones de hipotecas un 30,1% respecto al año anterior. Con ello, la cartera de vivienda aumenta su saldo un 3,9% sobre la de cierre de 2024, hasta los 18.080 millones de euros.

El crédito sano destinado a empresas asciende a 9.071 millones de euros, un avance del 1,9% interanual. En empresas no inmobiliarias, la Entidad ha registrado un avance en las nuevas formalizaciones de líneas de crédito y préstamos del 8,6% que, acompañado de un aumento del 5,7% en el volumen de circulante negociado, impulsan el saldo de crédito en este segmento un 3,2% en el periodo.

Las formalizaciones de crédito al consumo y renting aumentan un 27,9% interanual en la apuesta del Banco por este segmento. El saldo de crédito al consumo y otros avanza con ello un 4,1% en el periodo.

La actividad de seguros de riesgo ha sido positiva con un crecimiento de la nueva producción un 12,4% interanual hasta los 65 millones de euros. Destaca tanto la nueva producción de vida riesgo con un crecimiento del 24,1% interanual por las hipotecas; así como la nueva producción de no vida con un avance del 9,0%. En este sentido, presentan una fuerte evolución interanual las carteras de hogar +14%, comercios +29% y salud +70%, con un alto dinamismo comercial del nuevo producto "Caser Salud +60".

Así, la cartera de seguros de riesgo aumenta un 5,9% en el ejercicio, destacando la buena evolución de no vida, que avanza un 7,0% interanual.

RESILIENCIA DE LOS INGRESOS RECURRENTES Y DE LOS RESULTADOS

Los ingresos recurrentes suman 1.266 millones de euros, un 2,7% menos que los obtenidos en 2024, en un entorno de tipos de interés en el que el Euribor a 12 meses ha descendido, de media, 110 puntos básicos en el año, desde el 3,3% en 2024 hasta el 2,2% en 2025.

En el cuarto trimestre estanco, los ingresos recurrentes crecen un 3,6% intertrimestral, destacando el crecimiento, por segundo trimestre consecutivo, del margen de intereses que avanza un 2,4% intertrimestral por la actividad mayorista y la menor caída del margen de clientes.

El margen de clientes, diferencia entre los ingresos del crédito y el coste de los depósitos, se sitúa en el 2,2% por el descenso en los tipos de la cartera de crédito, impactando de manera negativa en el margen de intereses.

No obstante, esta caída del margen de clientes se ve parcialmente compensada por la mejora de la tesorería impulsada por el crecimiento de los saldos acreedores de clientes, un coste menor de la financiación mayorista y la actividad aseguradora. Destaca que la caída intertrimestral del margen de clientes en el cuarto trimestre estanco, 5 puntos básicos, se ha moderado notablemente frente a la registrada en el primer trimestre estanco, 23 puntos básicos.

Los ingresos netos por comisiones aumentan un 6,6% hasta los 513 millones de euros. Este crecimiento se produce gracias a las comisiones no bancarias, que aumentan un 10,0% por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos. Las comisiones derivadas de la actividad bancaria retroceden un 2,5% interanual impactadas por el buen comportamiento de la cartera de crédito de la Entidad, que genera menos ingresos derivados de impagos. En el cuarto trimestre estanco, el mayor dinamismo de la actividad de medios de pago ha derivado en un aumento del 1,4% de las comisiones bancarias.

El margen bruto avanza un 2,4% hasta los 1.335 millones de euros. En 2024 se contabilizó en el epígrafe otros productos y cargas de explotación un impacto de 54 millones de euros de este tributo, mientras que en 2025 se ha devengado 2,5 millones de euros por la línea "gasto por impuesto de sociedades". Excluyendo los impactos del impuesto sobre margen de intereses y comisiones, el margen bruto baja únicamente un 1,7% respecto a 2024.

Los gastos de explotación han aumentado un 8,5% interanual por el aumento de los costes de personal, un 8,7%, debido al incremento medio de la plantilla respecto a 2024, la aplicación del nuevo Convenio Colectivo y al gasto adicional de 9,7 millones de euros por un Plan de bajas incentivadas voluntarias que se materializarán a lo largo de 2026. El ratio de eficiencia es del 52,9% y el resultado antes de provisiones alcanza 629 millones de euros, un 3,7% inferior que el año anterior.

Las provisiones de riesgo de crédito y adjudicados se sitúan en 76 millones de euros, frente a los 88 millones de euros de 2024. El coste del riesgo disminuye hasta 25 puntos básicos. La Entidad mantiene unas provisiones totales (PMA) para riesgos macroeconómicos y geopolíticos de 60 millones de euros, habiéndose incrementado 5 millones de euros en el año.