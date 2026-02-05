Ibercaja Pensión cierra 2025 con 8.500 millones de patrimonio gestionado en planes de pensiones

Archivo - Sede de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Pensión ha cerrado 2025 con un patrimonio administrado cercano a los 8.500 millones de euros, que supone un incremento del 4,5% respecto al cierre del año anterior, un crecimiento que está en línea con el crecimiento del sector. De esta manera, la gestora de planes de pensiones de la Entidad sitúa su cuota de mercado en el 6,13%, consolidando su cuarta posición en el ranking nacional por volumen de patrimonio administrado.

A lo largo de los últimos cinco años, Ibercaja Pensión ha aumentado el patrimonio gestionado en 1.450 millones de euros, lo que supone un avance del 20,7%, más de cuatro puntos por encima del crecimiento del sector (16,4%) que le ha permitido ganar 22 puntos básicos de cuota de mercado en el lustro, han informado desde el Banco.

Respecto a los planes individuales, el importe gestionado supera los 3.500 millones de euros al finalizar 2025, con una cuota de mercado del 3,73% que le sitúa en la sexta posición en el ranking sectorial de esta categoría. Si se tiene en cuenta los últimos cinco años, la gestora ha acumulado una ganancia de cuota de 38 puntos básicos, con un incremento del 30,5% del volumen de patrimonio administrado, frente al 17,5% del sector.

En cuanto a los planes de empleo, el volumen administrado en esta categoría se sitúa cerca de los 4.900 millones de euros, finalizando 2025 en tercera posición en el sector a nivel nacional, con una cuota de mercado del 11,92%.

La especialización de la gestora en planes de empleo y su apuesta por impulsar esta tipología de ahorro futuro le ha llevado a incrementar desde 2020 un 14,4% el patrimonio gestionado.

Por otro lado, los planes de pensiones de autónomos superan, a cierre del ejercicio pasado, 30 millones de euros en patrimonio, con una cuota de mercado del 6,34% y 3.700 partícipes, teniendo en cuenta el total de patrimonio de planes de pensiones de autónomos existentes en el sector.

DESTACADAS RENTABILIDADES

Ibercaja Pensión ocupa posiciones destacadas dentro de los rankings sectoriales de rentabilidad. En el caso de los planes de pensiones de empleo, el Plan de Pensiones de los empleados de Ibercaja se posiciona como el más rentable del sector a uno y tres años, dentro de los diez más grandes del sector por patrimonio.

Si se toman los 25 planes de empleo más grandes, Ibercaja sitúa a tres de sus planes entre los diez más rentables a un año, y entre los cinco más rentables a tres años.

Por su parte, algunos de sus planes individuales también se sitúan en ese periodo en los primeros puestos del ranking sectorial de Inverco. En la categoría renta fija largo plazo, destacan el Plan Ibercaja de Pensiones Horizonte 2030 como el plan más rentable a 1 año y el Plan Ibercaja de Pensiones I Renta Fija como el tercer plan más rentable a 1 año y segundo a 3 años, en ambos casos dentro de los 25 planes más grandes del sector en esta categoría.

En la categoría renta fija mixta, destaca el Plan Ibercaja de Pensiones Gestión Evolución, que se sitúa como el plan más rentable a tres años, y el segundo más rentable a uno y cinco años, dentro de los 25 planes más grandes del sector en esta categoría.

En 2025, Ibercaja Pensión resultó finalista en la edición de los Premios Expansión AllFunds en la categoría 'Mejor Gestora de Fondos de Pensiones'. La gestora ha resultado cuatro veces ganadora de este Premio en la última década.

Además, el Ibercaja Pensiones Dividendo Global, FP obtuvo el reconocimiento a 'Mejor plan de pensiones de Renta Variable Europa' en estos mismos galardones.

VISIBILIDAD INTERNACIONAL

En 2025, Ibercaja Pensión y Pensumo participaron en la primera edición del Pensions Techsprint, una iniciativa impulsada por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), celebrada en Fráncfort del Meno, que reunió a representantes de supervisores, entidades financieras, asociaciones sectoriales y expertos técnicos con el objetivo de abordar de forma colaborativa el reto de la brecha de pensiones en Europa.

La participación de Ibercaja Pensión y Pensumo en este foro internacional subraya su compromiso con el impulso de soluciones tecnológicas al servicio de la inclusión financiera y la sostenibilidad del sistema de pensiones, y refuerza su apuesta por seguir liderando propuestas que contribuyan al bienestar financiero de las personas y a una sociedad más equitativa.

Además, este tipo de iniciativas en las que participa la entidad se encuentran alineadas con el propósito de la Comisión Europea de impulsar la constitución de un ahorro privado que complemente la futura pensión de jubilación de la Seguridad Social y mejorar así los ingresos de los ciudadanos en esta etapa de la vida.

En este sentido, la Comisión ha adoptado recientemente un paquete de medidas que incluye recomendaciones como el 'autoenrolment' de los trabajadores en los planes de pensiones, la creación de cuadros de indicadores nacionales de las pensiones, el fomento de sistemas de seguimiento globales de información a los ciudadanos sobre su pensión futura o el refuerzo de la normativa sobre fondos de pensiones de empleo.