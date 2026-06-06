Ibercaja reconoce la labor de sus empleados en los premios 'Somos excelentes'

Empleados de Ibercaja que han participado en la ceremonia de entrega de los premios 'Somos Excelentes' de la entidad que, en el marco de su 150 aniversario, ha otorgado 150 reconocimientos a 388 personas distinguidas. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 388 empleados de Ibercaja que integran los equipos de la red de oficinas y de servicios centrales de la entidad bancaria han visto reconocido su desempeño laboral en una nueva edición de los premios 'Somos Excelentes'.

En el marco su 150 aniversario, Ibercaja ha celebrado este sábado una nueva ceremonia en la que se ha otorgado 150 reconocimientos a esas 388 personas distinguidas, simbolizando cada uno de los 150 años de éxitos compartidos.

Los Premios 'Somos Excelentes' visibilizan en cada edición las actuaciones más ejemplarizantes de las personas y equipos que forman parte de la organización, en el marco de su cultura corporativa.