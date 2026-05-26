El IEA formaliza la donación del fondo Marcelino C. Peñuelas y la reedición de 'Conversaciones con Ramón J. Sender'

Anita Peñuelas junto al material donado, en Huesca. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) de la Diputación Provincial de Huesca ha formalizado este martes la incorporación a sus fondos de una donación de especial valor vinculada a Ramón J. Sender, uno de los grandes escritores altoaragoneses del siglo XX.

La firma, celebrada con motivo de la visita a Huesca de Anita Peñuelas, hija del profesor Marcelino C. Peñuelas, se ha realizado sobre la mesa de trabajo original que Sender tenía en San Diego, ubicada en el Espacio Sender del edificio de la calle del Parque.

Peñuelas ha estado acompañada por el diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz, quien se ha mostrado muy agradecido por la visita y "la donación tan especial y personal que nos ha hecho llegar".

Como se ha puesto de manifiesto, la figura de Marcelino C. Peñuelas resulta esencial para entender el alcance de esta donación. Profesor, investigador y crítico literario, Peñuelas fue autor de Conversaciones con Ramón J. Sender, una obra publicada a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta que recoge una serie de diálogos con el escritor sobre España, la literatura, el oficio de escribir, su trayectoria vital y algunas de sus principales obras.

Más que una entrevista convencional, el libro constituye un testimonio de primera mano sobre el pensamiento de Sender y sobre la mirada que el autor proyectaba, desde el exilio, sobre su propia vida y sobre la historia reciente de España.

A partir de esta incorporación, como ha señalado la directora del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Susana Villacampa, "estamos trabajando en la reedición de Conversaciones con Ramón J. Sender, manteniéndolo lo más fiel posible al original y con comentarios de José Domingo Dueñas, director del Área de Lengua y Literatura del IEA y especialista en la figura del escritor. El objetivo es recuperar para los lectores actuales un texto clave para conocer de manera directa la voz, las ideas y la memoria literaria de Sender, y hacerlo además desde una lectura actualizada y contextualizada".

125º ANIVERSARIO

La donación se formaliza en el año en que se conmemora el 125.º aniversario del nacimiento de Ramón J. Sender en Chalamera. En este marco, el IEA está impulsando distintas actividades culturales, editoriales y divulgativas orientadas a reivindicar la vigencia de su obra y a acercarla a nuevos públicos.

Entre ellas, durante el mes de junio y posteriormente también en septiembre se celebrarán visitas teatralizadas en Chalamera en torno a la figura del escritor, una iniciativa en cuya organización colabora el Instituto de Estudios Altoaragoneses, junto con el Ayuntamiento de Chalamera, el Obispado de Barbastro-Monzón y comarca del Bajo Cinca, y que permitirá recorrer el territorio natal de Sender desde una mirada literaria, escénica y patrimonial.

Cabe recordar que el conjunto donado incluye dos cuadros pintados por el propio Sender, grabaciones originales de las entrevistas realizadas por Marcelino C. Peñuelas entre 1967 y 1968, manuscritos, correspondencia personal, primeras ediciones de sus obras y un amplio archivo fotográfico.

Se trata de materiales que permiten acercarse no solo al escritor reconocido, sino también al Sender más personal: el autor exiliado, el conversador, el intelectual atento a España desde la distancia y el creador que siguió manteniendo un vínculo profundo con su tierra de origen.