Los consejeros de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, visitan el IES Bajo Aragón de Alcañiz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

Los consejeros de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, han anunciado que el IES Bajo Aragón de Alcañiz contará con un nuevo pabellón polideportivo de uso educativo y ciudadano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Tomasa Hernández ha indicado que existe la necesidad de dotar a la localidad de una infraestructura "moderna, adecuada a los estándares educativos y deportivos actuales y apta para un uso compartido entre la comunidad educativa y la ciudadanía".

El volumen del alumnado, la oferta educativa del centro y las necesidades de la población local "evidencian una insuficiencia estructural en las instalaciones existentes, que limita el desarrollo adecuado de la actividad educativa y deportiva", ha apuntado.

Para dar respuesta a una demanda "histórica" de la capital bajoaragonesa, se está actualizando de forma integral el proyecto técnico que se elaboró en 2022 y que ha quedado obsoleto.

El pabellón se construirá en una solar propiedad del Gobierno de Aragón, mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz y con la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), por un importe de unos 3 millones de euros. El protocolo de actuación, que se aprobará próximamente en Consejo de Gobierno, establecerá los compromisos que adquirirán las dos partes.

El Ayuntamiento prestará colaboración técnica al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en la revisión del proyecto existente; facilitará la información necesaria para la tramitación de licencias o autorizaciones municipales; asegurará la disponibilidad de los medios técnicos y administrativos para acometer las licitaciones y participará en la definición preliminar del modelo de uso compartido de la futura instalación.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, facilitará al consistorio el proyecto de obra, con precios y análisis de necesidades actualizados; garantizará que el pabellón cumple la normativa educativa, deportiva y de accesibilidad; promoverá el convenio que desarrollará la encomienda de gestión al ayuntamiento; y participará en la definición preliminar del modelo de uso compartido del equipamiento.

REFUERZO DE INFRAESTRUCTURAS

"Queremos promover un proyecto que mejorará la calidad de la enseñanza y la práctica deportiva en Alcañiz, que ofrecerá un nuevo espacio a la ciudadanía y que reforzará la oferta de infraestructuras del municipio", ha destacado Tomasa Hernández.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha observado que tanto la administración automómica como el ayuntamiento "decidimos hacer un esfuerzo mayor para que Alcañiz tuviera un gran pabellón que pudiera tener usos compartidos".

De este modo, el nuevo equipamiento se financiara con casi 3 millones del FITE y "ahora se habilitará la partida económica para que el gobierno transfiera el dinero al ayuntamiento y que pueda licitar la obra".

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha agradecido al Gobierno de Aragón su compromiso con este equipamiento "tan necesario para el IES Bajo Aragón y para la ciudad de Alcañiz".

Por otra parte, avanzan a buen ritmo las obras de la segunda fase del aulario de FP en el CPIFP Bajo Aragón. En esta actuación, Educación está invirtiendo algo más de 1,6 millones de euros con un plazo de ejecución de 8 meses y la previsión de su puesta en marcha para el próximo curso 2026/2027.

La segunda fase del nuevo aulario forma parte de un proceso iniciado hace dos años para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y especialización de los espacios destinados a FP.

Los trabajos permitirán descongestionar el edificio Botánico Loscos, cuyo uso se reservará para las aulas de ESO y Bachillerato.

Con esta segunda fase, que complementa a la primera inaugurada en septiembre de 2024, se culminará la dotación completa del edificio con nuevas aulas, talleres técnicos y espacios docentes especializados para los ciclos de Sistemas Eléctricos y Automáticos, así como al departamento de profesores con sus correspondientes zonas de servicio.