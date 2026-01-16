El II Congreso STEAM Zaragoza contará con la astronauta Sara García, el equipo de ciencia de El Hormiguero

Presentación del II Congreso STEAM Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso STEAM Zaragoza "Leading the Future: Aprende a crear, crea para transformar", se celebrará este año durante seis días, del 2 al 7 de febrero, el doble de duración de la primera edición, además refuerza su contenido internacional y contará con la astronauta Sara García, el equipo de ciencia de El Hormiguero, Jordi Cruz, Taramona y Marron.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado este evento de innovación educativa, que es una de las citas más multitudinarias del calendario anual que acoge Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, que en la pasada edición de 2025 congregó a 6.400 participantes entre presenciales y quienes lo siguieron online.

En menos de dos años, el consistorio se ha comprometido con la metodología STEAM --ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas que forman en acrónimo en inglés--, con iniciativas como la celebración de este foro, la firma del Convenio + STEAM y la apertura de la primera Oficina Europea STEAM, de ámbito continental como elementos más destacados.

El interés del sector educativo demostrado en el estreno, ha propiciado que la segunda edición crezca de manera considerable, no solo en duración, sino también en previsión de participantes. Mantiene el carácter gratuito para todos los participantes, se incluirán alumnos del ciclo completo de Primaria para aumentar la participación al sumarse a los de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad y se prevé la asistencia de más de 50 centros en total.

Se pasara de 80 a 150 propuestas respecto a 2025, entre talleres prácticos, ponencias, experiencias inmersivas, demostraciones tecnológicas, retos STEAM, actuaciones en directo y espacios participativos para familias.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha indicado que en esta cita STEAM no se habla solo de tecnología, sino de cómo educar de manera transversal para un mundo que "ya está cambiando y que necesita hacer de la creatividad, la flexibilidad y la tecnología sus herramientas habituales sea cual sea su profesión".

"Creemos en ofrecer oportunidades desde la infancia, en conectar escuela, universidad y empresa, y en situar a Zaragoza en el mapa internacional de la innovación educativa", ha recalcado.

Además, la conversión de Etopia como Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología de Zaragoza ha sido un "acierto" al argumentar que las cifras y la realidad cotidiana lo acreditan al registrar un lleno todos los días con gente aprendiendo, formándose, adquiriendo nuevas habilidades y "conectando con oportunidades reales", ha descrito.

CALENDARIO

El congreso se desarrollará a lo largo de tres jornadas escolares y tres jornadas temáticas, con actividades en horario de mañana y tarde, cada día se enfoca a unos objetivos y públicos concretos con visión integradora.

Del 2 al 4 de febrero habrá 'corners' enfocados a los estudiantes y centros educativos; el jueves 5 de febrero se ha ideado para la participación de profesionales, empresas, instituciones y docentes; y el viernes 6 se centrará en estudiantes y familias. El sábado 7 los protagonistas volverá a ser las familias y estudiantes, ya que se plantea como una feria experiencial donde el público no asiste, sino que participa, para generar vocaciones y orientar a los padres.

El viernes por la tarde y el sábado, las familias interesadas dispondrán en la web del congreso de gymkanas educativas y un Survival '#EscapeRoom' educativo la mañana del sábado. Además sin inscripción podrán visitar los stands de las empresas organizadores y experimentos en vivo del equipo de ciencia de El Hormiguero.

El calendario de talleres se ha organizado para que, diariamente, los alumnos disfruten por la mañana de un circuito de cinco actividades STEAM durante tres horas, con una asistencia prevista de 450 personas por jornada en dos turnos de 225 asistentes de lunes a viernes. Los de Primaria y Secundaria asistirán a los talleres de lunes a miércoles, mientras que el jueves y el viernes por la mañana será para todos los niveles excepto Primaria. Este circuito contará con más afluencia, pero se realizarán diferentes iniciativas por Etopía.

PANEL DE PONENTES

Para dar a conocer la metodología STEAM, así como sus valores y beneficios como modelo educativo e informar a la sociedad la importancia sobre el desarrollo de las competencias STEAM para afrontar los retos y avances tecnológicos del futuro, se ha compuesto un elenco de profesionales de distintos ámbitos bajo el concepto unívoco de esta forma de abordar los procesos formativos.

Además, durante esta segunda edición se sigue promoviendo la participación y la proactividad y, al final del congreso, la organización entregará los premios STEAM a una empresa, un profesor, un colegio, una asociación y un estudiante.

Entre los nombres conocidos que han participado en la primera edición está el equipo de ciencia de El Hormiguero con Marron, y el presentador Jordi Cruz, conocido por su trayectoria en Disney Channel, que realizará un directo desde el congreso. También acudirá la astronauta española Sara García Alonso, quien aportará una perspectiva de liderazgo científico que servirá de referente para estudiantes y docentes. También participará el influencer y divulgador, Taramona, junto a Laura Camón y Daniel Erice, que potenciarán las reflexiones acerca de esta metodología STEAM.

Entre todas las actividades programadas destaca el Hackathon AWS con 500 participantes y que, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, sumará otros 2.000, para convertirlo en el más grande de los celebrados en España.

Una novedad es el reto STEAM nacional en streaming, que consistirá en lanzar el desafío colaborativo "All Together Now", basado en la metodología STEAM con el apoyo de Amazon Web Services a través de su plataforma Party Rock. Equipos de estudiantes de colegios e institutos, conectados en directo, trabajarán de forma simultánea para resolver un problema real planteado por la organización.

SELLO INTERNACIONAL

Además de los contenidos que se ha previsto ofrecer en inglés, participarán dos representantes de la Universidad de Oxford y de York, ambas británicas. Tanto ellos como los demás contenidos internacionales analizarán las tendencias educativas globales STEAM, la IA aplicada a la educación, los nuevos modelos de aprendizaje basados en retos reales y la conexión entre talento joven, empresa y tecnología.

AWS también ofrecerá una visión desde la experiencia del impacto que tiene la adopción de esta metodología en el proceso formativo y detallará los programas docentes basados en STEAM que, desde hace 15 años, desarrolla en Irlanda. Los asistentes deben inscribirse y señalar las actividades, talleres y mesas redondas en las que van a participar, en la web 'www.congresosteam.com'.

BASES METODOLÓGICAS

La filosofía STEAM propicia que los ciudadanos y, especialmente los estudiantes, se familiaricen con estas bases metodológicas sea cual sea su rama de aprendizaje, conectarlos con la asimilación de conceptos el pensamiento crítico; desarrollar de habilidades; fomentar la creatividad e innovación; y la preparación para un mundo globalizado, interconectado y multidisciplinario.

Asimismo, se favorece la incorporación de las competencias digitales desde una edad temprana; la reducción de la brecha de género en áreas STEM; el desarrollo de habilidades socioemocionales; la adaptación a los cambios tecnológicos y científicos; y la mejora del rendimiento académico.

El congreso está organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con su global partner AWS y con la colaboración de Edelvives, la Fundación Hiberus, Fundación Ibercaja, Academia de Inventores y Kings Corner, además de Henneo como media partner y diversas entidades que siguen apostando por estar presentes en este evento multitudinario.