La III Feria de Caza y Pesca de Villanueva de Sijena (Huesca) muestra 35 expositores y 22 rehalas

El alcalde de Villanueva de Sijena, José Jaime Castellón, junto al resto de representantes públicos en el acto protocoloario del corte de la cinta en la inauguración de la III Feria de Caza y Pesca. - COMARCA LOS MONEGROS

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La III Feria de Caza y Pesca de Villanueva de Sijena (Huesca) muestra desde este sábado 35 expositores procedentes de distintos puntos del país, junto a 22 rehalas en la zona exterior tras un acto de inauguración que ha puesto de manifiesto la consolidación de este certamen como una de las citas destacadas del calendario ferial en Los Monegros.

El acto oficial de apertura ha contado con la participación del alcalde de la localidad, José Jaime Castellón, que ha estado acompañado del vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes de Aragón, Fernando Sabés; el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales; el director general del Medio Natural del Gobierno de Aragón, Alfonso Calvo; el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca, José Enrique Codobés; la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Huesca, Celsa Rufas; la diputada Lorena Canales y el presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Niño, además de otras autoridades locales y comarcales.

Tras el corte de cinta, José Jaime Castellón ha subrayado "las buenas sensaciones" de esta nueva edición desde sus primeras horas de apertura. "El ambiente es muy positivo, tanto en la zona comercial como en las actividades de la programación, y creemos que se va a desarrollar con muy buena participación y con una importante afluencia de público", lo que, según ha indicado, permitirá afianzar la feria "como una de las más importantes de Aragón en el ámbito de la caza".

Precisamente, como ha recordado Alfonso Calvo durante la inauguración existen tres ferias monográficas dedicadas a la caza en Aragón, una en cada provincia aragonesa: la de Calamocha, en Teruel, Illueca en Zaragoza y el certamen de Villanueva de Sijena, en la provincia de Huesca.

En su intervención, el director general del Medio Natural ha puesto en valor el papel de la actividad cinegética en la Comunidad. Calvo ha señalado que la caza "supone una actividad necesaria para la sociedad aragonesa", no solo por su contribución a la conservación de la biodiversidad, sino también por su impacto económico.

En este sentido, ha recordado que la actividad cinegética evita daños valorados en cerca de 92 millones de euros, genera unos 8.000 empleos directos y mueve alrededor de 300 millones de euros en beneficios directos e indirectos. Tras el acto institucional, las autoridades han recorrido los diferentes stands del recinto ferial, donde han podido conocer de primera mano la amplia oferta expositiva y las novedades de esta edición.

El recinto ferial ha abierto sus puertas con una completa oferta que reúne a alrededor de 35 expositores procedentes de distintos puntos del país, junto a 22 rehalas en la zona exterior.

ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y DE OCIO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Los visitantes pueden disfrutar de artículos especializados, productos gastronómicos y propuestas artesanales vinculadas al medio rural, en un espacio dinámico pensado para todos los públicos.

La programación, que se desarrolla durante todo el fin de semana, incluye actividades ya consolidadas como el campeonato autonómico de perros de rastro, el recorrido de caza o el tiro al plato, además de novedades como la exhibición de trial 4x4 y propuestas dirigidas al público infantil.

El recinto cuenta también con espacios permanentes como la zona de food trucks, simulador de caza, tiro con arco y una exposición de animales naturalizados.

Asimismo, la feria ofrece una excelente oportunidad para descubrir el patrimonio de Villanueva de Sijena, con enclaves de gran valor histórico y cultural como el Museo Casa Natal de Miguel Servet o el Real Monasterio de Santa María de Sijena, completando una propuesta que combina naturaleza, tradición, ocio y cultura.

Sobre estos y otros atractivos turísticos del territorio se informa durante toda la feria desde el stand del área comarcal de Turismo. Desde allí, el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, ha agradecido "a todas las personas, colectivos, empresas e instituciones que hacen posible este evento", destacando el trabajo, la implicación y el compromiso que hay detrás de una cita de estas características.

Organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y la Sociedad de Cazadores local, con la colaboración de la Comarca de Los Monegros, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Caza y numerosos patrocinadores, la feria ha arrancado con una gran acogida y con la previsión de superar el número de visitantes de la pasada edición a lo largo del fin de semana.

Loscertales ha señalado que esta tercera edición "supone un paso más en la consolidación de una feria que, en muy poco tiempo, ha sabido hacerse un hueco destacado en la comarca y en el conjunto del territorio", destacando además la ampliación de su enfoque con la incorporación de la pesca, lo que "enriquece la propuesta para atraer a un público aún más amplio".