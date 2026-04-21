Illueca (Zaragoza) reivindica tradiciones y cultura en su XI Feria de Caza, Pesca y Turismo

El alcade de Illueca, Javier Vicente; el diputado provincial José Carlos Tirado; la concejala de Illueca Marta Santander; y el organizador de la Feria de Caza, Pesca y Turismo de Illueca, Miguel Ángel Pascual. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Illueca celebra este fin de semana la undécima edición de su Feria de Caza, Pesca y Turismo, que reúne a aproximadamente 50 expositores de este ámbito, más otros 30 de rehalas --jaurías de perros utilizados en montería--, en un evento con el que buscan reivindicar tanto sus tradiciones como su patrimonio cultural.

La feria se ha presentado este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa en la que han participado el diputado José Carlos Tirado; el alcalde de Illueca, Javier Vicente; la concejala Marta Santander; y el promotor del evento, Miguel Ángel Pascual.

El diputado ha destacado la generación de movimiento económico de este evento, que incluirá diversas actividades, como demostraciones, concursos, catas de vino o exposiciones, y ha dado la enhorabuena tanto al Ayuntamiento como a la organización por "ese ahínco" a la hora de apostar por esta feria.

El alcalde de Illueca ha subrayado que el objetivo principal de esta feria es "poner en valor todos nuestros valores", por un lado la caza y la pesca, pero también el turismo y el patrimonio cultural.

A este respecto, ha querido recordar la figura del illuecano más universal, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, quien se convirtió en el siglo XIV en Benedicto XIII, más conocido como 'Papa Luna': "Es Aragón, es de la provincia de Zaragoza y es de Illueca", no de "otros lugares", en referencia a la vecina localidad de Sabiñán, que es donde reposa su cráneo --único resto que se conserva-- y con la que mantiene un litigio desde hace años.

En este sentido, ha recalcado que el Ayuntamiento de Illueca no va a "dejar de luchar" para que el único papa aragonés vuelva "donde él decidió estar" ya que, además, ya tienen disponible para ello "desde hace siglos" un mausoleo en el Castillo Palacio del Papa Luna.

"ENSEÑAR LO QUE SOMOS"

La concejala Marta Santander ha resaltado la importancia de esta feria para que "el pueblo tenga vida", mantener vivas las tradiciones y generar actividad económica: "Nos gustan los pueblos donde pasan cosas". Ha citado como objetivo principal del evento "enseñar al resto lo que somos".

El organizador, Miguel Ángel Pascual, ha remarcado que la caza y la pesca ayudan a desestacionalizar el turismo en la zona, con hoteles y establecimientos hosteleros que se llenan en temporada baja --otoño e invierno-- gracias a cazadores y pescadores.

Ha destacado que, en esta edición, las federaciones de caza y pesca tendrán "la mayor implicación que ha habido nunca", que los alojamientos están completos en toda la Comarca del Aranda y que los restaurantes "no dan a basto" estos dos días.

PROGRAMACIÓN

Entre las actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el fin de semana hay pintacaras y juegos con ecoponis, galería de tiro con réplicas de 'airsoft', galería de tirpo con arco a siluetas de animales cinegéticos durante la jornada del sábado, simulador con gafas de realidad virtual, concentración y exposición de rehalas, vehículos y material de Protección Civil de la Comarca del Aranda y servicio veterinario en la propia feria.

La programación comenzará el sábado 25 de abril, a las 10.30 horas, con la inauguración oficial, a lque seguirá una demostración y prueba de lance de moscas para niños organizada por la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.

Por la tarde, la feria acogerá una exhibición de perros conejeros a cargo de David Suescun, la apertura de la galería de tiro con arco a siluetas de animales cinegéticos, un concurso infantil de moscas y dos degustaciones gratuitas, una cata de vino y una cata de vermú.

La jornada del domingo 26 de abril incluirá la tirada de recorridos de caza clasificatoria para la Liga Autonómica o el concurso de pesca en el embalse de Maidevera, organizado por la Asociación de Pescadores Maidevera Río Aranda.

Asimismo, el programa dominical contempla una concentración de vehículos clásicos con participación de la Asociación Aragonesa Amigos del 600, una charla informativa sobre la situación de los proyectos normativos de núcleos zoológicos nacionales y de Aragón, una ponencia sobre la peste porcina africana y la importancia de la actividad cinegética, la apertura de la galería de tiro con carabina de Air Shop, una demostración y prueba de 'carp fishing' --una modalidad de pesca deportiva de carpas-- para niños, un concurso de dibujo infantil, una nueva exhibición de perros conejeros, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad, una comida de hermanamiento para rehaleros y las entregas de premios de los concursos.

La feria contará también con un sorteo de regalos entre los asistentes y estará abierta, con entrada gratuita, el sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, y el domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.