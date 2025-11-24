imagin impulsa el proyecto 'Fluye' en Aragón con la recogida de más de 267 kilos de residuos en el río Ebro

El neobanco impulsado por CaixaBank, ha puesto en marcha Fluye, un nuevo proyecto medioambiental que tiene como objetivo la retirada de residuos en ríos y cuencas hidrográficas de toda España. - CAIXABANK

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, ha puesto en marcha Fluye, un nuevo proyecto medioambiental que tiene como objetivo la retirada de residuos en ríos y cuencas hidrográficas de toda España. A través de este proyecto, que cuenta con la colaboración de la asociación internacional Chelonia, en Aragón se han recogido un total de 267,80 kilos de residuos en el río Ebro, entre Villafranca de Ebro y Burgo de Ebro.

Para ello, la iniciativa ha contado con la colaboración de hasta 110 voluntarios en las recogidas manuales, 89 estudiantes del IES Pedro de Luna y 20 de Down Zaragoza.

Así, se da continuidad a la estrategia de impacto positivo de imagin que, después de cinco años impulsando acciones para cuidar del planeta, da un paso más e incide directamente en los ríos, el origen desde donde nace gran parte del impacto medioambiental.

A escala nacional, a través de más de 600 voluntarios, Fluye impulsará hasta el mes de diciembre la recogida de hasta 250.000 kilos de residuos en diez ríos clave en el territorio peninsular, con la replantación de especies autóctonas en una de las cuencas identificadas.

El proyecto supone una gran movilización operativa para asegurar la correcta retirada de residuos de cualquier tipo, desde elementos plásticos hasta metales, madera procesada, vidrio, textiles, gomas y residuos de construcción que se hayan filtrado al medio natural.

Asimismo, se llevan a cabo acciones con maquinaria en zonas muy impactadas por vertidos no controlados. Con el proyecto Fluye, imagin quiere devolver el pulso a los ríos de nuestro país, haciendo que la vida vuelva a fluir en ellos.

CONOCER EL IMPACTO DE LOS RESIDUOS

En las limpiezas manuales, los residuos son separados y pesados por fracciones, de acuerdo con la separación doméstica y de punto limpio o ecoparque para una mejor comprensión del proceso de separación por parte de los voluntarios y la mejor gestión de los residuos. Este proceso también aportará datos cuantitativos y cualitativos para conocer mejor el impacto de los residuos que se filtran al medio natural.

Para sensibilizar sobre este tema, también se impartirán charlas formativas a jóvenes de centros educativos que se encuentran en el entorno de los ríos seleccionados, así como a otros colectivos sociales interesados. Para comprender mejor la contaminación y mitigar su impacto, también se monitorizarán los residuos que llegan a las riberas y cauces de los diez ríos seleccionados mediante una metodología internacional.

Esta monitorización permitirá incrementar el conocimiento sobre cantidades, tipologías y fuentes de origen de los residuos y sus impactos, así como diseñar estrategias específicas para la prevención y mejora en su gestión, optimizando así los esfuerzos de limpieza y restauración.

imagin vincula este proyecto a una nueva campaña de nóminas y por cada usuario que domicilie su nómina a partir de junio, imagin retirará 2kg de residuos durante los meses de junio a diciembre. Esta campaña estará segmentada geográficamente y cada nómina contribuirá a la restauración de un río próximo a la zona de residencia del cliente, quién además podrá participar en la recogida.