Un incendio forestal en Calatayud corta durante más de una hora la conexión ferroviaria con Madrid

Incendio en la pedanía de Huérmeda, en Calatayud (Zaragoza) que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Zaragoza - INFOAR

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Zaragoza se ha reanudado pasadas las 18.00 horas de este domingo tras haber permanecido cortada la línea durante más de una hora en el tramo Calatayud-Ricla a causa de un incendio localizado en Huérmeda, pedanía de Calatayud, en una zona muy próxima a la boca del túnel del punto kilométrico 227 del lado Madrid y que ha quedado estabilizado a las 17.55 horas, según ha informado el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón (INFOAR).

Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes han desplegado en la zona cinco helicópteros, dos de Infoar con sus respectivas cuadrillas helitransportadas, otros del MITECO y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, además de tres brigadas terrestres, dos autobombas. También han colaborado los Bomberos de la DPZ y agentes de Protección Civil. La superficie afectada según la estimación provisional alcanza las cinco hectáreas.

Una vez que Infoar ha comunicado a Adif la estabilización del incendio, el administrador de la infraestructura ferroviaria ha revisado el tramo afectado y éste ha recuperado la tensión, se ha reanudado la circulación de los trenes que habían quedado detenidos en las estaciones.