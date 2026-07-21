El incendio forestal de Ejulve permanece en Nivel 2 de Protección Civil a unas 1.00 hectáreas

El incendio forestaql de Ejulve ha quemado ya 1.100 hectáreas. - INFOAR

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Ejulve, en la provincia de Teruel, permanece activo y en Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil, con una superficie provisional afectada de alrededor de 1.100 hectáreas. La localidad de Molinos ha sido desalojada.

El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en Ejulve y dirige un amplio dispositivo terrestre y aéreo centrado en contener la cabeza y los dos flancos del incendio. El fuego presenta una longitud de 6 kilómetros y el operativo ha ampliado su organización a cuatro sectores: dos en el flanco izquierdo y dos en el derecho. La prioridad durante la jornada será estabilizar los flancos y la cola, consolidar el perímetro y evitar que el incendio avance hacia el carrascal y hacia el entorno de Cuevas de Cañart.

"El incendio que más nos preocupa en estos momentos es el de Ejulve. Durante la noche se han quemado 1.100 hectáreas en una zona que ya sufrió un gran incendio en 2009 y donde está ardiendo fundamentalmente monte bajo. La evolución durante el día va a depender en gran medida de las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, baja humedad y viento", ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOPI.

La mayor concentración de medios aéreos se dirigirá a la cabeza del incendio y al sector 3, con el objetivo de impedir la llegada del fuego al carrascal. También se reforzará el sector 4 ante la posibilidad de avance hacia Cuevas de Cañart.

El incendio afecta a la Sierra de Majalinos, en una zona que ya resultó afectada por el gran incendio forestal de 2009, iniciado en Aliaga y posteriormente extendido hasta Ejulve.

AMPLIO DISPOSITIVO

El operativo INFOAR cuenta durante esta jornada con siete brigadas terrestres, seis autobombas, cinco medios aéreos, un helicóptero de coordinación, personal del Grupo de Apoyo al Director de Extinción, agentes de protección de la naturaleza como jefes de sector, el Puesto de Mando Avanzado y la Dirección de Extinción.

Está prevista además la incorporación de entre cinco y seis bulldozers para avanzar en la apertura y consolidación de líneas de defensa y cerrar, en la medida de lo posible, el perímetro del incendio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene a disposición del operativo dos aviones de ala fija y un helicóptero bombardero, que trabajarán durante toda la jornada. También se incorporará a partir de las 11.00 horas una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales, un avión anfibio FOCA y se dispone de otro bombardero.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado durante la noche una primera sección y este martes por la mañana ha llegado una segunda para realizar los relevos.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) trabajan con una nodriza y una autobomba forestal. Se ha solicitado además otra nodriza de menor tamaño y dos autobombas forestales adicionales. "Estamos poniendo todos los medios disponibles para intentar contener el incendio y evitar que se abra hacia nuevas zonas. La prioridad es defender los puntos más sensibles y proteger a la población", ha subrayado Bermúdez de Castro.

MOLINOS PERMANECE EVACUADO

La evacuación preventiva de Molinos se mantiene hasta que el Puesto de Mando Avanzado determine que existen condiciones suficientes para autorizar el regreso de la población. Las localidades de Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader permanecen en situación de preaviso ante la evolución del incendio.

Durante la noche también fueron desalojadas preventivamente tres masías de la zona: Mas de Andabe, Mas de la Viuda y Mas Torrecilla.

"Por motivos de seguridad se decidió evacuar preventivamente la localidad de Molinos. Los vecinos fueron trasladados a Alcorisa, donde se han habilitado recursos de acogida. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población y de todos los intervinientes", ha añadido el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública.

Alrededor de 250 personas fueron trasladadas inicialmente hasta el pabellón habilitado en Alcorisa, pero buena parte de ellas se trasladó posteriormente a domicilios de familiares o personas conocidas. Un total de 48 personas permanecieron en el pabellón y 20 pudieron dormir en el albergue municipal. En cualquier caso, se les está buscando un acomodo habitacional, ya que el perfil de las personas realojadas corresponde principalmente a población de edad avanzada, aunque también se encuentran entre los evacuados familias y menores.

El 061 y Cruz Roja colaboraron en el desalojo y en la atención a los vecinos.La carretera A-1702 permanece cortada entre los puntos kilométricos 10 y 31, desde Ejulve y a lo largo del puerto de Majalinos.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

La previsión meteorológica apunta a numerosos cambios en la dirección del viento a lo largo de la jornada. Durante la mañana predominará el viento de componente sur y suroeste, con una intensidad media de entre 10 y 15 kilómetros por hora y rachas que podrán alcanzar los 25 kilómetros por hora hasta primeras horas de la tarde.

A partir de las 15.00 horas, el viento rolará al nordeste durante aproximadamente tres horas, con una intensidad algo inferior. Desde las 18.00 o 19.00 horas pasará a componente este y sureste y, en torno a las 23.00 horas, volverá a situarse del nordeste, con carácter generalmente flojo y algunas rachas próximas a los 20 kilómetros por hora.

Las temperaturas serán elevadas y la zona se encuentra bajo aviso naranja. La humedad relativa se ha recuperado durante la noche hasta valores de entre el 50% y el 60%, aunque descenderá hasta alrededor del 20% durante las horas centrales. Entre las 17.00 y las 18.00 horas no se descarta alguna tormenta muy localizada, con precipitaciones previsiblemente escasas debido al predominio de una masa de aire muy caliente y seca.

INCENDIO DE PLAN

El incendio forestal de Plan continúa condicionado por la complejidad del terreno y por su comportamiento topográfico. La mayor actividad suele producirse a partir del mediodía, cuando la caída de material puede generar carreras ascendentes y pequeños reposicionamientos de la cola y los flancos.

Durante las últimas horas se han registrado carreras dentro de zonas ya quemadas, con una ampliación muy limitada del perímetro.Parte del incendio puede abordarse desde tierra, aunque en amplias zonas el riesgo para el personal impide el acceso de las cuadrillas.

La estrategia se centra en mantener el fuego con medios aéreos hasta su extinción y desplegar personal terrestre únicamente en los puntos que reúnen condiciones de seguridad. Durante la jornada trabajarán cinco medios aéreos, con apoyo de personal en tierra en las zonas accesibles. El dispositivo cuenta con un bombardero y con dos bombarderos del MITECO.

EVOLUCIÓN FAVORABLE DEL INCENDIO DE ORÉS

El incendio de Orés ha evolucionado durante la noche conforme a lo previsto y sin grandes incidencias, salvo una pequeña reproducción registrada al norte de Uncastillo. El operativo prevé continuar desescalando durante la jornada y valorar que el incendio pueda darse por controlado a lo largo del día. Trabajan en la zona seis cuadrillas terrestres y cinco autobombas.

La Guardia Civil sigue prestando atención a los ciudadanos y mantiene los cortes y restricciones de acceso mientras prosiguen las labores de extinción. Una vez que el incendio pueda darse por controlado, se analizará la apertura de las carreteras principales, manteniendo restringido el acceso a zonas quemadas situadas fuera de las vías.

También se valorará durante la jornada el regreso de las personas mayores trasladadas a residencias de Zaragoza. El retorno no se producirá hasta que los centros de sus municipios de origen se encuentren en perfectas condiciones de seguridad.