El incendio de Orés continúa estabilizado y su evolución es favorable

Reunión del CECOPI en la Sala de Crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha subrayado que el incendio de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, continúa estabilizado con una evolución favorable, "aunque estabilizado no significa extinguido". La superficie quemada es de 15.600 hectáreas, "aunque se reducirá sobre el cómputo de masa forestal, una vez que se haya apagado".

El incendio está en Situación Operativa 2 Nivel 1 del PROCINFO. "Se rebajado el nivel porue no hay afecciones reales a la población en materia de protección civil", ha apuntado. En cuanto al regreso de los vecinos se ha realizado ordenadamente el regreso de los cinco núcleos afectados: Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

Solo quedan las personas mayores que fueron realojadas en residencias de Zaragoza y, para ello se está haciendo la valoración correspondiente por parte de los servicios del Instituto de Aragones de Servicios Sociales. Así, está previsto que los centros sean inspeccionados este martes y, una vez comprobado el estado de las instalaciones y garantizadas las condiciones de seguridad, se programará el regreso progresivo de sus residentes.

El consejero ha recordado que, desde el punto de vista de protección civil y de seguridad ciudadana que quienes reingresan o vuelven a sus núcleos deben permanecer en ellos, puesto que hay una situación de acceso restringido porque se están continuando dentro del perímetro todos los trabajos de extinción. El hecho de que la gente haya vuelto a sus poblaciones o los núcleos en los que habitan no quiere decir que hayamos liberalizado el sector".

Únicamente está permitida la circulación para los traslados de los residentes, la prestación de servicios básicos, el acceso a explotaciones agropecuarias y el tránsito del personal que participa en el operativo de extinción, vigilancia y emergencia.

La Guardia Civil mantiene desplegadas oficinas móviles de atención ciudadana en Uncastillo, Asín y Orés. En total, cuenta con 48 efectivos en la zona, que también realizan labores de control de carreteras, vigilancia del perímetro y apoyo a la población.

REABIERTAS LAS CARRETERAS A-1202 y A-1204

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha autorizado este lunes la reapertura de las carreteras autonómicas A-1202 y A-1204, que permanecían cortadas desde la pasada semana como consecuencia del incendio forestal de Orés.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, ha supervisado durante la mañana el estado de ambas vías y ha comprobado que son practicables en todos sus tramos y que no presentan daños de consideración. No obstante, se han detectado pequeñas afecciones en algunas señales y en puntos concretos del firme alcanzados por las llamas, en los que será necesario acometer actuaciones puntuales.

Las carreteras han quedado abiertas con señalización preventiva y con las restricciones de acceso establecidas dentro del perímetro del incendio.

La A-1204 permanecía cortada desde el miércoles entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 31. La A-1202 fue cerrada el jueves entre Layana y Luesia y el corte se amplió posteriormente hasta Biel, quedando afectado el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 33 y 71.

EFECTIVOS

Se ha desmovilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y "hay medios suficientes en toda la zona del perímetro que realizan las labores de vigilancia, de consolidación del perímetro y de evitar esas reproducciones que se han producido a lo largo de la tarde".

Durante la noche trabajarán sobre el terreno cerca de 100 efectivos. Por parte de INFOAR, seis brigadas terrestres, seis autobombas, el director de extinción, dos Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) --uno en el flanco izquierdo y otro en el derecho del incendio--, además de efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Se mantiene la vigilancia en los cuatro sectores del perímetro.

urante la noche se espera viento de componente norte, con rachas que podrán superar los 30 kilómetros por hora en la mitad norte de la zona afectada.En la zona norte, el viento de componente norte y noroeste se mantendrá durante buena parte del martes. En el sur, se prevén cambios de dirección a lo largo de la jornada, con viento del suroeste durante las primeras horas, del oeste durante la tarde y de nuevo del noroeste al final del día.

La humedad relativa se recuperará durante la noche hasta valores próximos al 60%, aunque descenderá de nuevo hasta alrededor del 20 % durante las horas centrales. Las temperaturas continuarán siendo elevadas durante los próximos días y se prevé un descenso a partir del sábado con la entrada de cierzo.

INCENDIO DE PLAN

El incendio forestal de Plan presenta una evolución compleja debido a las condiciones del terreno y al riesgo que entrañan las labores de extinción.Durante la jornada se ha producido la caída de material rodante, que ha favorecido una carrera ascendente y una pequeña apertura del flanco derecho.

No obstante, el incendio apenas ha ampliado su perímetro y la superficie afectada se estima provisionalmente en cerca de 100 hectáreas.

TAMBIÉN EN EJULVE

El operativo INFOAR trabaja desde la tarde de este lunes en un incendio forestal declarado en el término municipal de Ejulve, en la provincia de Teruel, que se encuentra en Nivel 1 de Protección Civil.

El fuego afecta a la Sierra de Majalinos, en una zona que ya resultó afectada por el incendio forestal declarado el 22 de julio de 2009 en el término municipal de Aliaga y que se extendió posteriormente hasta Ejulve.

En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra que estarán completamente activos mañana.El incendio permanece activo y, por el momento, se estima una superficie afectada de aproximadamente 170 hectáreas.

Como consecuencia del incendio, permanece cortada la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.