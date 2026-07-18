El incendio de Orés (Zaragoza) sigue activo, pero no está descontrolado

Reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

"El incendio de Orés todavía está lejos de estar estabilizado, pero no está descontrolado como estos pasados días, está dentro del perímetro, que no ha crecido, y durante el día de hoy en todas sus zonas, en todos sus sectores, se ha podido trabajar de una manera importante y positiva", ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la última reunión del CECOPI de este sábado. La superficie provisional afectada se sitúa en 15.800 hectáreas, con un perímetro de 80 kilómetros. El incendio continúa activo en Situación Operativa 2 Nivel 2.

El consejero ha informado que "ha habido dos sectores, el 2 y el 4, donde no ha crecido absolutamente nada el perímetro y se encuentran bastante fríos. Se sigue trabajando en los sectores 1, 3, 5, correspondientes al flanco izquierdo, y en el sector 6, donde pueden producirse reproducciones. Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible".

La principal preocupación para las próximas horas son las posibles reproducciones dentro del perímetro, ya que existen zonas interiores que no han llegado a quemar. Estas reproducciones podrían tener potencial para saltar fuera del perímetro, especialmente en el entorno de Uncastillo.

Durante la jornada de este sábado han trabajado en el incendio de Orés aproximadamente 450 efectivos, con medios del operativo INFOAR, Gobierno de Aragón, Unidad Militar de Emergencias, MITECO, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, servicios sociales, GIPEC, GISE, SARGA, Telefónica, Endesa, tractores particulares y medios de otras comunidades autónomas.

El operativo ha contado con 11 autobombas, 16 cuadrillas terrestres, tres helicópteros ligeros, dos helicópteros medios, un helicóptero de coordinación, dos bulldozer y una motoniveladora del INFOAR. A ello se suman tres secciones de la UME, dos bulldozer, un dron terrestre y dos helicópteros bombarderos, además de medios del MITECO, entre ellos BRIF, FOCA, helicópteros y una UMAP-EPAIF.

También han participado medios de Navarra, Comunitat Valenciana, Castilla y León y La Rioja. De cara a mañana, se mantendrá el apoyo de medios de otras comunidades autónomas y del Estado, adaptando el despliegue a la evolución del incendio de Orés y del resto de incendios activos. Para esta noche se mantendrá un despliegue similar al de la noche anterior.

La prioridad será consolidar los sectores 1 y 3 mediante trabajos de perimetración con maquinaria para evitar que el incendio pueda volver a abrirse. En los sectores 5 y 6 se mantendrá un amplio despliegue de medios para prevenir y controlar reproducciones y evitar que puedan saltar el perímetro. Los sectores 2 y 4 mantendrán vigilancia, aunque con menor intensidad de medios al encontrarse más fríos.

PERSONAS EVACUADAS

Continúan evacuadas las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. A lo largo de la tarde se ha trabajado en la reubicación de las personas que permanecían en el pabellón. Cruz Roja, la Comarca de Cinco Villas, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y los servicios sociales han organizado el traslado de 46 personas a diferentes recursos de alojamiento de la zona, entre hoteles, residencias y apartamentos.

El objetivo es mejorar las condiciones de descanso y atención de las personas evacuadas. Una vez completados estos traslados, no quedarán personas realojadas en el pabellón de Ejea.

"Se está dando opciones a los ciudadanos desalojados para que puedan dormir en condiciones mejores y más cómodas. Estos traslados se van a llevar a cabo de manera organizada, con la colaboración de Cruz Roja Española, que está haciendo una labor muy importante", ha señalado el consejero.

Los residentes de los centros de mayores de Orés, Asín y Luesia continúan realojados en la residencia Mimara en Zaragoza. En el caso de Uncastillo, cinco personas fueron trasladadas a la residencia Elvira Otal de Ejea de los Caballeros. El dispositivo sanitario ha realizado varias atenciones puntuales a lo largo de la jornada sin incidencias graves.

CARRETERAS, SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES

Permanecen vigentes los siguientes cortes de carretera por el incendio de Orés: la A-1204, entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 32; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel, entre los puntos kilométricos 74 y 34; la ZP-1301, entre Uncastillo y Biota, entre los puntos kilométricos 6 y 22, antiguas CV-628 y CV-850; la ZP-1303, antigua CV-813, entre Asín y Orés, entre los puntos kilométricos 0 y 6; y la ZP-1403, antigua CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 2,5 y 16.

Los cortes se mantienen por seguridad y por la evolución del incendio, aunque no se han detectado daños estructurales relevantes en las carreteras. No obstante, las vías no han podido ser inspeccionadas todavía en su totalidad y sí se han registrado afecciones en señalización y por el paso de maquinaria.

Endesa ha informado de que todos los clientes cuentan con suministro eléctrico, incluidos los pueblos evacuados. En Asín el suministro se mantiene mediante grupo electrógeno. La línea Uncastillo-Luesia ha sido reparada de forma provisional y el suministro eléctrico en Luesia ha quedado restablecido.

En cuanto a las comunicaciones, la unidad móvil de Telefónica desplazada a Uncastillo está operativa y ha permitido restablecer la cobertura 4G y 5G. No obstante, varias infraestructuras de telecomunicaciones han sufrido daños por el incendio, entre ellas una estación base en Uncastillo y un repetidor en Asín, que han quedado calcinados. Telefónica mantiene equipos preparados para acceder a Asín y Luesia en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, realizar una valoración de daños y avanzar en reparaciones provisionales. En estos momentos hay alrededor de 229 clientes afectados en el servicio de internet.

INCENDIOS EN HUESCA

El incendio forestal de Plan continúa activo y afecta de forma provisional a unas 80 hectáreas. La cabeza y el flanco derecho se han contenido, mientras que el flanco izquierdo avanza con lentitud. "En San Juan de Plan seguimos trabajando con medios aéreos en una zona muy escarpada, donde no pueden acceder las brigadas. El incendio ha evolucionado bastante bien, aunque la caída de material incandescente puede provocar nuevas carreras ascendentes del fuego", ha apuntado el consejero.

Durante esta jornada se han mantenido cinco medios aéreos trabajando en la zona, lo que ha permitido ralentizar la evolución del incendio. No obstante, preocupa la caída de material incandescente ladera abajo. La orografía es especialmente compleja, con pendientes que superan el 100%, lo que dificulta las labores de extinción.

El valle de Plan se mantiene en preaviso preventivo, sin que se haya producido ninguna evacuación, para que la población esté informada de la evolución del incendio y pueda atender las indicaciones oficiales si fuera necesario.

En Fiscal trabajan dos brigadas helitransportadas.El incendio de Pueyo se ha dado por estabilizado a las 19.20 horas. Durante la jornada ha trabajado una cuadrilla terrestre, con descargas puntuales de medios aéreos cuando se desplazaban hacia Plan.En Peña Montañesa se mantiene la vigilancia y seguimiento de la evolución.