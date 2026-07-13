El incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel) está perimetrado: "Estamos controlando reproducciones, no hay llama"

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, junto a efectivos que trabajan en la extinción del incendio en el Matarraña. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha indicado que el incendio de Peñarroya de Tastavins, en la provincia de Teruel, está perimetrado, aunque no estabilizado, ya que durante la tarde se trabaja en controlar las reproducciones porque "ya no hay llama".

Las labores de extinción del fuego evolucionan de forma favorable y, según ha informado Biendicho este lunes desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Peñarroya de Tastavins, los esfuerzos se dirigen a evitar reproducciones "especialmente en la parte del flanco derecho, en la separación del barranco, que era lo que más nos preocupaba ayer por la tarde".

Ha reconocido que el estado del incendio era "muy preocupante" en la jornada del domingo: "Teníamos bastante temor de lo que pudiera pasar, pero afortunadamente se ha hecho un magnífico trabajo por todas las cuadrillas esta noche y se ha podido cerrar el flanco derecho y en la cabeza, que también podía haber saltado una gran masa forestal".

Por lo tanto, "somos optimistas", ha afirmado Biendicho, al tiempo que ha aludido a la "prudencia". En la tarde de este lunes "entramos en las horas en las condiciones meteorológicas, sobre todo en lo que refiere al viento --de componente sur--, que puede alcanzar unas rachas no tan fuertes como las de ayer, pero sí superiores a las de esta mañana". La previsión es que alcancen los 35 kilómetros por hora y se prevé que bajen en torno a las 19.00 o 20.00 horas.

Las buenas condiciones climatológicas de esta mañana han permitido cerrar el sector de cabeza y tratar de acotar el flanco derecho con la intervención de "numerosísimos" medios aéreos, ha precisado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, agregando que el flanco derecho "está ya bastante tranquilo".

"Se ha planchado por aire y luego además se han hecho unos trabajos de cortafuegos y de franja forestal en los flancos que nos preocupaban que han sido muy buenos y muy eficientes", ha anotado Biendicho.

AFECTACIONES

Por otro lado, ha comentado Luis Biendicho que se mantiene el corte de la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo y "afortunadamente" no se han visto afectadas poblaciones. Asimismo, se han salvado y defendido infraestructuras, granjas e instalaciones.

En relación con los daños personales, el consejero aragonés se ha referido a la fractura sufrida por uno de los bomberos del Consorcio de Bomberos de Castellón que participaba en la extinción de las llamas. Ha apuntado que esta mañana, uno de los camiones del Consorcio de Bomberos de Castellón ha tenido un accidente cuando volvía a la base, con resultado de dos heridos leves.

Se trata de dos varones, con pronóstico reservado. Uno de ellos se encuentra en el Hospital de Alcañiz, en observación, y otro en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, donde va a quedar ingresado en planta, según fuentes del Gobierno de Aragón.

PREVISIÓN

Ha confiado en completar trabajos de extinción esta tarde o noche, dado que bajan las rachas de viento y la humedad relativa estará en unos niveles "buenos", en torno al 30%, para "avanzar en las siguientes fases, porque el incendio sigue vivo hasta que se declare la extinción".

Aunque no es posible establecer una cifra al detalle, la superficie calcinada está en torno a las 340 hectáreas, ha señalado Biendicho. La afectada es "una zona preciosa, de un valor medioambiental y turístico espectacular y la verdad es que nos preocupaba mucho que el incendio se hubiera podido descontrolar", ha destacado.

El número de efectivos que trabajan sobre el terreno durante esta tarde está en torno a los 150, que se suman a los medios aéreos, aproximadamente nueve, en este caso. Hay refuerzos de la Comunidad Valenciana y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

NIVEL ROJO

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para este lunes Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 20 zonas de la comunidad autónoma: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.