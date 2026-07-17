Los incendios forestales de Jánovas, Castanesa y La Fueva se estabilizan y sigue activo el de Peña Montañesa

Archivo - Imagen de uno de los miembros del INFOAR durante un incendio forestal. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales declarados esta semana en la provincia de Huesca evolucionan de forma favorable y en concreto los de Jánovas, Castanesa y La Fueva se encuentran en proceso de estabilización; mientras que el de Peña Montañesa continúa activo.

Durante la jornada de este viernes trabajarán sobre el terreno una brigada helitransportada del operativo INFOAR y cuadrillas terrestres, que serán trasladadas en helicóptero para continuar las labores de control del incendio y atender posibles reproducciones en el resto de focos.

El CECOPI se ha vuelto a reunir a las 09.00 horas de este viernes para analizar la situación de estos incendios forestales en la provincia oscense y el de Orés, en la provincia de Zaragoza, que es el de mayor envergadura al arrasar más de 12.000 hectáreas.

Precisamente, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visitan este viernes, sobre las 10.30 horas, el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués (Zaragoza) y mantiene un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio en Orés.