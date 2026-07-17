Los incendios de Peña Montañesa y Jánovas siguen activos y se vigilan los de Castanesa y La Fueva

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, informa de los incendios forestales - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales registrados en la provincia de Huesca, mantienen, en líneas generales, una evolución favorable y los focos activos más preocupantes son los de Peña Montañesa y Jánovas.

El incendio de Peña Montañesa continúa activo y concentra el principal esfuerzo del operativo. Durante la jornada trabajan sobre el terreno tres retenes del operativo INFOAR, un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) y un director de extinción.

En Jánovas, perteneciente al municipio de Fiscal, permanece desplegado un retén, una brigada helitransportada y un APN, ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras presidir la reunión del CECOPI de esta mañana.

En Castanesa (Montanuy) continúan las labores de vigilancia y consolidación con un retén y un APN, mientras que en La Fueva se mantiene la vigilancia por parte de un APN.

Por el momento no se dispone de una estimación oficial de la superficie afectada, aunque las primeras valoraciones apuntan a incendios de reducida extensión, con afección principalmente a terreno forestal.