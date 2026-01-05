La incidencia de la gripe continúa descendiendo en Aragón en la primera semana de 2026

Vacunación en un centro de salud del sistema público aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en Aragón mantiene su tendencia descendente en la primera semana de 2026. En concreto, se sitúa en 100,7 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de la Comunidad Autónoma, en la semana epidemiológica uno, la comprendida entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.

Por provincias, la incidencia presenta distintos valores. En Huesca, registra 151,1 casos por 100.000 habitantes; en Zaragoza, 91,5 casos; y en Teruel, 83,0 casos por 100.000 habitantes, según los datos correspondientes a la semana analizada.

La semana epidemiológica anterior (semana 52), la incidencia de la gripe en Aragón se situó en 127,2 casos por 100.000 habitantes. Por provincias, fue de 172,6 casos por 100.000 habitantes en Huesca, de 113,5 en Zaragoza y de 149,8 en Teruel. Por lo tanto, ha tenido lugar un nuevo descenso generalizado.

SE MANTIENE EL NIVEL 2 DE RIESGO

En la actualidad, las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel 2 de riesgo, de acuerdo con el protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón.

Este nivel conlleva el refuerzo de las medidas preventivas, con especial atención a la vacunación, en un contexto marcado por el incremento de encuentros sociales y familiares propios de estas fechas.

Asimismo, continúa vigente la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada el 26 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial de Aragón, relativa al uso de mascarillas.

En este marco, la mascarilla es de uso obligatorio para los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios y altamente recomendable para usuarios. Para la población en general, se aconseja su uso en espacios cerrados con aglomeración de personas.

La vacunación sigue siendo una de las principales herramientas para prevenir complicaciones y reducir los ingresos hospitalarios asociados a la gripe, especialmente en personas con factores de riesgo.

También se recomienda mantener medidas básicas de prevención, como la correcta higiene de manos, el uso de mascarilla, especialmente en caso de síntomas respiratorios, la ventilación adecuada de los espacios cerrados y la reducción de contactos sociales cuando sea posible, con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables.