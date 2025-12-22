La incidencia de gripe desciende ligeramente en Aragón y se sitúa en 346,8 casos por 100.000 habitantes

Entre la población de 80 años o más, la cobertura alcanza el 85,1%. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La incidencia de gripe en Aragón ha experimentado un ligero descenso en la última semana analizada. En la semana epidemiológica del 15 al 21 de diciembre, la incidencia de gripe en la comunidad autónoma se sitúa en 346,8 casos por 100.000 habitantes, frente a los 351,3 casos por 100.000 registrados la semana anterior, según los datos facilitados por el Gobierno aragonés.

La Dirección General de Salud Pública considera que quizás podríamos haber superado el pico epidémico, pero es necesario esperar una o dos semanas más para afianzar esta información.

Por provincias, la incidencia de gripe presenta diferencias en el territorio. En Zaragoza se sitúa en 337,1 casos por 100.000 habitantes; en Huesca alcanza los 422,6 casos y, en Teruel, se registra una incidencia de 291,2 casos por 100.000 habitantes, según los datos correspondientes a la misma semana epidemiológica.

COBERTURAS DE VACUNACIÓN

Por otra parte, el Departamento de Sanidad ha dado a conocer las coberturas de vacunación frente a gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS) a fecha 22 de diciembre.

Especial relevancia presenta la vacunación infantil frente a la gripe. En niños y niñas de entre 6 meses y 8 años, la cobertura alcanza el 50,4%, más de diez puntos porcentuales por encima del total registrado al cierre de la campaña anterior.

No obstante, los datos no son directamente comparables debido a la ampliación del grupo de edad en la presente temporada. En el tramo homogéneo de 6 a 59 meses, la cobertura ha pasado del 36 % en la temporada 2024-2025 (semana 51) al 61,7% en la temporada 2025-2026 (semana 51).

También la campaña de vacunación de gripe presenta resultados destacados en los grupos de mayor edad. En la población de 80 años o más, la cobertura alcanza el 85,1%, superando el objetivo previsto en todos los sectores sanitarios. En el grupo de personas entre 60 y 80 años, la cobertura se sitúa en el 52,5 %, lo que supone un incremento significativo respecto a la misma semana de la temporada anterior, cuando se registró un 43 %.

La vacunación frente a la COVID-19 en población mayor de 70 años ha alcanzado el objetivo marcado, con una cobertura del 78,6 %, superando el umbral del 75 % establecido como referencia para este grupo de edad.

ALTA RESPUESTA FRENTE AL VRS

Asimismo, esta semana se han dado a conocer los datos de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas mayores de 60 años institucionalizadas que recibieron por primera vez esta inmunización.

La cobertura registrada es del 75,7 %, superando el objetivo fijado para esta nueva línea de vacunación.Estos datos reflejan una respuesta muy positiva de la población a las campañas de inmunización impulsadas esta temporada y muestran una mayor conciencia social sobre la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y formas graves de las enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables.