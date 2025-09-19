El informe de Mapfre sobre el derrumbe de la calle San Francisco de Teruel exime de responsabilidad al Ayuntamiento

Archivo - Al fondo, a la izquierda, el solar donde se produjo el derrumbe total de un edificio en Teruel. - BOMBEROS DPT - Archivo

TERUEL 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha destacado este viernes que el informe elaborado por la compañía aseguradora Mapfre sobre el derrumbe, ocurrido el 13 de junio de 2023, del edificio situado en el número 21 de la calle San Francisco le exime de responsabilidad.

En una nota de prensa, el Consistorio turolense alude al informe de Mapfre sobre las pruebas periciales para determinar las causas del derrumbe.

"La principal causa del siniestro se debió a las precipitaciones registradas durante el mes de mayo y junio de 2023 y, como causa coadyuvante, la baja resistencia del hormigón de la estructura del edificio", recoge el documento. El expediente se encuentra judicializado en los tribunales.

El 13 de junio de 2023, sobre las 11.30 horas, la finca situada en el número 21 de la calle de San Francisco se desplomó. Por fortuna, no se registraron daños personales, aunque 21 familias se quedaron sin vivienda. El edificio Amantes, de 49 años de antigüedad, tenía cinco plantas, 21 pisos y 25 garajes.

Los vecinos presentaron hace más de un año una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Consistorio turolense, que se extiende a Aguas de Valencia, y que cuantifican en 3.403.765,15 euros por daños materiales y 469.500 euros por daños morales. El informe encargado por los afectados apuntaba que no se trató de un problema del edificio sino que el origen del derrumbe se encontraba en las filtraciones de agua de la red pública y su estado de deterioro.

Por su parte, el informe de Aguas de Valencia, la empresa encargada del abastecimiento y saneamiento de la capital turolense, concluía que "no se aprecian deficiencias en las redes analizadas cumpliendo perfectamente el objetivo para el que fueron diseñadas y no fueron la causa del derrumbe del edificio".