Debate electoral sobre el Alto Aragón con los candidatos de PP, PSOE, Vox, CHA-Frente Amplio y Podemos. - CARTV

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las infraestructuras, la vivienda y el sector agropecuario han sido algunas de las claves del debate celebrado en la noche de este viernes entre los cabezas de lista al Congreso por Huesca de PP, PSOE, VOX, CHA-Frente Amplio y Podemos, y que se ha podido ver en Aragón TV, Aragón Radio y Aragón Play.

El debate ha comenzado con una primera intervención de los candidatos, en la que la popular Ana Alós ha reclamado "un cambio en el Gobierno de España", señalando que el Alto Aragón "sigue esperando soluciones" para las autovías A-21 y A-23, la N-260 en el tramo Balupor-Fiscal y la variante de Sabiñánigo, también para poner en marcha el pantano de Almudévar.

La candidata socialista, Begoña Nasarre, ha asegurado que el 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales porque antes PP y Vox se negaron a apoyar los dos Reales Decretos de Vox sobre vivienda.

Desde Vox, Sergio Marco ha considerado que "Huesca tiene condiciones para ser una referencia en España", aunque arrastra "décadas de promesas incumplidas, servicios públicos saturados, una delincuencia creciente y un exceso de trámites e impuestos", frente a lo que ha defendido la prioridad nacional, la remigración de delincuentes y menores extranjeros no acompañados y la desregulación.

José Luis Parra (CHA-Frente Amplio) se ha mostrado convencido de que Aragón "necesita una voz propia en Madrid", realzando que la suya es "la única fuerza que no pide permiso fuera de su territorio para defender sus intereses".

El candidato de Podemos, Vicente Oliver ha rechazado las políticas que propician el encadenamiento de contratos laborales precarios y ha defendido "paz, casa y trabajo", para "no alimentar las guerras", vivir dignamente y extender los servicios públicos.

ECONOMÍA

El debate se ha estructurado en cuatro bloques, el primero sobre economía, en el que José Luis Parra ha aseverado que "los Gobiernos de PP y PSOE han frenado nuestro desarrollo socioeconómico" y ha opinado que "ya es hora de que se atiendan las infraestructuras pendientes", por ejemplo finalizar la A-21 y la A-23, solucionar "el cuello de botella" de la variante de Sabiñánigo, culminar el Eje Pirenaico en Sobrarbe y ejecutar la variante sur de la capital oscense.

Vicente Oliver ha alertado de que "las macrogranjas están contaminando nuestros suelos", señalando que PP y PSOE derogaron la normativa sobre la distancia mínima entre estas explotaciones, "que no beneficia en nada, solo a los oligopolios y las grandes empresas". Ha dicho que bajar los impuestos beneficia a las grandes multinacionales, no al trabajador activo o en paro.

Ana Alós ha dicho que "Huesca ha sufrido un total abandono por Sánchez" y se ha producido "un deterioro absoluto" de los servicios públicos en toda España, con apagones y dos accidentes ferroviarios con 115 fallecidos, y el Alto Aragón "no es una excepción", con la paralización durante más de diez meses de la variante de Sabiñánigo "sin haber hecho nada el Gobierno de España por resolverlo".

Por su parte, Begoña Nasarre ha resaltado que la economía española es la que más crece en Europa, también el año próximo, "pero tiene que llegar a los sectores de nuestra provincia", tras lo que ha apuntado que Huesca ha recibido 320 millones para modernización de regadíos.

Parra ha tildado de "injusta" la Política Agraria Comunitaria (PAC) y ha pedido una política "realista", apostar por un sector "vivo", con nuevas inversiones en las explotaciones familiares y adaptándola a la realidad del territorio.

En el turno de Vox, el candidato Sergio Marco ha afirmado que "los españoles y aragoneses somos cada vez más pobres" y que a autónomos, ganaderos, empleados y pensionistas "les cuesta más llegar a fin de mes".

ESTADO DEL BIENESTAR, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El segundo bloque se ha dedicado al Estado del Bienestar, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Vicente Oliver (Podemos) ha recomendado bajar el precio de los alquileres un 40% y prohibir la compra-venta de inmuebles "para especulación", así como incorporar las viviendas turísticas ilegales al parque público, de forma que "la vivienda en los barrios no siga siendo el tablero de juego de la especulación".

La popular Ana Alós ha comentado que la vivienda es el primer problema para los españoles, convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha impedido" que miles de españoles tengan acceso a la vivienda, "ha protegido a los ocupas y ha atacado al pequeño propietario", además de que "ha prometido miles de viviendas y no ha construido ni una", prometiendo que un Gobierno del PP construirá un millón de viviendas.

Begoña Nasarre ha defendido el acceso a la vivienda "como un derecho y no para especulación", ha abogado por garantizar la seguridad de los pequeños propietarios y ha dado por seguro que si se han construido viviendas en Huesca ha sido por los anteriores Gobiernos del PSOE.

Para Sergio Marco "la vivienda es un problema endémico desde que gobierna el PSOE" y ha reivindicado la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y de alquiler, también que la compra de la primera vivienda esté exenta del pago del IVA y del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales si es de primera mano.

José Luis Parra ha propuesto el alquiler asequible en los pueblos para facilitar que las familias que quieran quedarse puedan hacerlo, también incorporar 15.000 viviendas al parque público, rehabilitar en los pueblos pequeños.

ARAGÓN Y SU PAPEL EN EL PROYECTO NACIONAL

El tercer bloque, sobre el papel de la Comunidad Autónoma en el proyecto nacional, en el que Sergio Marco ha señalado que "los aragoneses no somos españoles de segunda" y que la igualdad entre todas las regiones no puede depender de "los votos que necesite Sánchez" porque actualmente "el dinero se va hacia ellos", en alusión a Cataluña y País Vasco.

Begoña Nasarre ha lamentado que las derechas "siempre votan no a la financiación autonómica" y ha preguntado a PP y Vox qué modelo quieren para Aragón. La prioridad del PSOE es la vivienda, los servicios públicos y los derechos humanos.

José Luis Parra ha recomendado que la Comunidad Autónoma negocie un convenio bilateral con el Estado en materia de financiación y ha exigido al Gobierno central el pago de la "deuda histórica", también el desarrollo del Estatuto de Autonomía.

Ana Alós ha criticado que el PSOE "ha pactado la financiación autonómica con Junqueras (ERC)" y ha reclamado una financiación "justa y acordada entre todos", teniendo en cuenta los criterios de despoblación y dispersión.

Vicente Oliver ha emplazado a prohibir el dumping fiscal entre comunidades autónomas, "blindar" la financiación de los servicios públicos y "no perdonar impuestos a los más ricos" ni dar "regalos" a los propietarios de los centros de datos.

MIRAR AL FUTURO

El cuarto bloque atañe a 'Mirar al futuro', en el que Begoña Nasarre ha considerado necesario regular los centros de datos y las plantas de biogás, que "chupan energía y agua". Ha defendido que el 70 por ciento de la energía que consuman los centros de datos sea de origen renovable.

Alós ha expresado, en relación a los centros de datos, que "Huesca y Aragón están viviendo un momento de oportunidades y se están creando oportunidades para los jóvenes formados" por lo que "necesitamos un Gobierno que no ponga palos en las ruedas".

Marco ha manifestado la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes agricultores, con medidas como una menor presión fiscal y menos burocracia.

Parra ha opinado que el bipartidismo ha traído "empleos precarios, salarios insuficientes, viviendas inaccesibles" y ha urgido a "ser más ambiciosos" en política de vivienda

Oliver ha considerado que "el bipartidismo ha convertido al país en el cortijo de unos pocos, siempre mandan los mismos, una minoría privilegiada" y ha rechazado el modelo de "extractivismo".