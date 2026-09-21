Las inscripciones para la ofrenda de frutos se formalizarán en la web municipal hasta el domingo

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ofrenda de frutos tendrá como novedad este año el modo de inscripción para participar que a diferencia del correo electrónico del pasado año, se tendrá que formalizar a través de la web municipal 'www.zaragoza.es' desde las 15.00 horas este lunes, 21 de septiembre, hasta el domingo, día 27, a las 23.59 horas.

Tras acceder a la web municipal se pincha en la zona de destacado y aparecerá el formulario en el que se pueden inscribir hasta cuatro personas, que aunque pertenezcan a distintos distritos quedarán con la referencia del primer inscrito.

La única condición es estar empadronado en la ciudad, como se ha exigido en años anteriores, ir ataviados con el traje regional y portar alimentos que se donarán.

Tras enviar la solicitud la propia web devuelve un número de registro y después del plazo de inscripción, el 1 de octubre al acceder con ese código se ofrecerán los datos de cada grupo como el nombre, la hora y el lugar de salida para participar en la ofrenda de frutos. Esa credencial se tendrá que recoger en el Ayuntamiento de Zaragoza, al igual que el año pasado tras comprobar la operatividad de este método.

400 AL CAMARÍN DE LA VIRGEN

Mendoza ha añadido que por criterios de organización del Cabildo Metropolitano de Zaragoza y para no interferir en otros actos litúrgicos, como el Rosario de Cristal, podrán acceder al Camarín de la Virgen del Pilar un total de 400 oferentes. La asignación se realizará por estricto orden de recepción de las inscripciones y atendiendo a los criterios de que se garantice la representación de todos los distritos y barrios rurales.

El resto de los inscritos podrán participar en la ofrenda de frutos para lo que se formará un último grupo que realizará el mismo recorrido y finalizará la ofrenda depositando los frutos en el retablo de Pablo Serrano 'La venida de la Virgen', situado en la plaza del Pilar.

Todo el proceso es el mismo que el de anteriores ediciones, excepto la forma de inscripción que es a través de la web, ha precisado el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, en rueda de prensa junto a la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández; junto a la presidenta de la Federación de las Casas Regionales en Aragón, Lola Sebastián.

Todos ellos han hecho un llamamiento a la participación con el objetivo de batir el récord de 3.500 oferentes de la edición anterior que ha sido la más multitudinaria de la historia, que tienen su origen en 1949, antes que la ofrenda de flores, y que este año cumple 77 ediciones, ha subrayado Lola Sebastián.

También se confía en superar la cuantía de alimentos donados que el año pasado se cifró en más de 14.721 kilos y que no solo son las aportadas por los oferentes, sino que también se pueden hacer por particulares.

GENEROSIDAD

Al respecto, Lola Sebastián ha destacado el "cariño" de las casas regionales en este evento y ha hecho un llamamiento a todos los zaragozanos a que sean "generosos" y superar el registro de donaciones del año 2025.

Los interesados pueden acudir a título personal a El Refugio que está abierto de lunes a viernes, los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre, en horario de 09.30 a 13.00 horas.

Sara Fernández ha comentado que este es uno de los actos "más emotivos y entrañables" de las fiestas del Pilar, por el carácter de solidaridad que reviste, ya que todas los alimentos de los oferentes se entregan a El Refugio y al Banco de Alimentos de Aragón para su distribución entre los más vulnerables.

Ha incidido en el "valor social" que supone para los socios de las casas regionales y también para la ciudad porque su cultura patrimonio y folclore se difunde de forma especial, además de la solidaridad que representa la ofrenda de frutos.

Férnandez ha recordado el interés de la alcaldesa, Natalia Chueca, porque la ofrenda de frutos crezca "dentro de lo posible para que haya una mayor participación de la ciudadanía" y así se ha llegado a un acuerdo con la Federación de las Casas Regionales de Aragón que alcanza los 60.000 euros de financiación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este acuerdo incluye una Muestra de Folclore Regional el 12 de octubre en el escenario de la fuente de Goya en la plaza del Pilar de 20.00 a 22.00 horas; y una actuación el 14 de octubre en la fuente de la Hispanidad también en la plaza del Pilar de 11.00 a 14.00 horas.

Asimismo, este año se recoge la novedad de que el Centro Las Armas los días 9, 10, 11, 14, 15 y 16 de octubre se podrá admirar todo el folclore nacional desde las 19.00 a las 22.00 horas con el objetivo de que sea una "oportunidad" para que siga creciendo la difusión de la labora de las casas regionales.

La Federación de las Casas Regionales de Aragón está formada por 15 casas y la próxima primavera se sumará la de La Rioja, porque tienen que pasar dos años desde su constitución para integrarse en la federación y se está a la espera de que abran dos más.

ZONA GASTRONÓMICA

"Seguro que en 2027 habrá un espacio para la restauración de las casas regionales", ha avanzado Sara Fernández, en referencia a las conversaciones para que se habilite una zona de gastronomía después de que hace unos años salieran de la plaza Aragón.

"Siempre ha habido muy buena relación y seguimos manteniendo la buena convivencia y respeto para poder disfrutar todos de las fiestas del Pilar y de las casas regionales", ha expuesto.

Por su parte, Lola Sebastián ha comentado que llevan "años trabajando con el Ayuntamiento de Zaragoza" para avanzar que es posible que "podrá ser al año que vienen, pero no se puede decir nada porque está en el aire". No obstante, mientras llega la decisión definitiva ha considerado que es una "buena solución" dar espacio a las casas regionales en los escenarios municipales y el acuerdo económico.