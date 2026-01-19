La Inspección de Consumo visita 656 establecimientos en la campaña de rebajas

Cartel de Rebajas - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inspección de Consumo del Gobierno de Aragón han visitado un total de 656 establecimientos en la campaña de rebajas, realizada en del 7 al 14 de enero. En esta campaña, las visitas se han centra en los establecimientos que anunciaban rebajas y otro tipo de promociones.La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Inma de Francisco, recuerda que "siempre que se anuncie un artículo como rebajado, se debe informar del precio anterior y del actual; para ello, se toma como referencia el precio más bajo de los últimos 30 días". Por este motivo, la verificación de la correcta indicación del doble precio constituye uno de los aspectos claves de la inspección.Como es habitual en estos últimos años, la programación de la actividad de la Inspección de Consumo se inicia con la campaña de rebajas. El día siguiente a la festividad de Reyes es la fecha elegida como inicio. Las actuaciones se prolongan hasta el 15 de enero, coincidiendo con el periodo de mayor concentración de rebajas y ofertas.Los controles realizados por los inspectores se completan con la comprobación de la exhibición del cartel que indica la duración de las rebajas y con la revisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de otros derechos.

RESULTADO SATISFACTORIO

En su conjunto, el resultado de las inspecciones ha sido satisfactorio. La información del doble precio ha mejorado dos puntos respecto al pasado año: el 91% de los comercios que anuncian algún descuento informan debidamente del precio anterior y del rebajado. Además, la práctica totalidad de los comercios cumple con la obligación de no minorar derechos legalmente reconocidos.

En relación con el cartel anunciador del periodo de rebajas, se ha constatado que en el 50% de los establecimientos se exhibe de forma adecuada, porcentaje que suele incrementarse con el transcurso de los días, a medida que los comercios adquieren un mayor conocimiento de las expectativas de venta.

MISMOS DERECHOS PARA LOS CONSUMIDORES

Los derechos de las personas consumidoras se mantienen íntegramente durante el periodo de rebajas, sin que el hecho de que los productos estén rebajados suponga una disminución de los mismos. Las vías extrajudiciales de solución de conflictos, como es el Arbitraje de Consumo, ofrecen una garantía adicional a los consumidores.

La presencia de un distintivo de ese arbitraje, que puede ser comprobado en la base de datos de empresas adheridas en la web del Gobierno de Aragón, es un hecho que conviene ser valorado antes de adquirir un producto o contratar un servicio.

Ante cualquier incidencia, deberemos dirigirnos en primer lugar al vendedor, que está obligado a dar una respuesta en el plazo máximo de un mes. Una vez finalizado este periodo o si la respuesta resulta insatisfactoria, podremos dirigirnos a las Oficinas de Información al Consumidor, a las Asociaciones de Consumidores o a las unidades dependientes de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios.

El Gobierno de Aragón pone a disposición del público el teléfono gratuito 900 12 13 14 y la cuenta de correo consultaconsumo@aragon.es, así como la posibilidad de pedir cita previa presencial o hacer uso del tramitador de reclamaciones en la web del Gobierno de Aragón.