La Institución Fernando el Católico, de la DPZ, organiza el curso 'Territorios de paz'

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Institución Fernando el Católico (IFC), de la Diputación de Zaragoza, ha organizado en colaboración con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz el curso 'Territorios de paz'.

Se desarrollará el 4, 5, 11 y 12 de mayo, estará dirigido por María Jesús Luna Serreta y los interesados pueden inscribirse de forma gratuita a través de la web de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

El programa del curso, que tendrá lugar en el aula de cursos de la IFC, abordará las consideraciones conceptuales, la presentación de la Ley de Cultura de Paz de Aragón, las contribuciones desde las entidades vecinales y el tejido asociativo así como las experiencias de interculturalidad.

Tal y como explican desde la organización, el reto de la cultura de paz se materializa en gran medida en los municipios, en los pueblos y en las ciudades en los que la convivencia, la comunicación, la integración o sus contrarios, las fracturas, la discriminación, marginación, la polarización se ponen de manifiesto.

Son también los pueblos y las ciudades los que proporcionan espacios de encuentro y conocimiento mutuo en las escuelas, las plazas, los bares, los centros de salud, las tiendas o gimnasios.

En el marco de la cultura de paz puede situarse un patrimonio material e inmaterial, que alberga el repertorio de referentes y experiencias a los que pueden acudir las personas, los colectivos, las sociedades o las entidades locales cuando necesitan inspirarse, recordar un saber hacer para ponerlo en acción y afrontar los retos de la convivencia y la construcción de paz.

PROGRAMA

El lunes, 4 de mayo, de 10.00 a 12.00 horas, la presidenta de la Fundación SIP, Carmen Magallón, impartirá una ponencia sobre 'Agenda de territorios y ciudades de Paz'; de 12.00 a 14.00 horas, la directora de la misma entidad, María Jesús Luna Serreta, hablará sobre 'Patrimonio de Paz, concepto y aplicaciones'.

El martes, día 5, de 10.00 a 12.00 horas, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza Fernando Arletazz presentrá la Ley de Cultura de Paz de Aragón, y de 12.00 a 14.00 horas, el profesor del IES 'Avempace' Carmelo Pérez Pola disertará sobre 'Experiencias comunitarias, patrimonio de paz'.

El 11 de mayo, a partir de las 10.00 horas y hasta mediodía, Carmelo Pérez Pola presentará el tema 'Contribuciones a la convivencia en paz desde las entidades vecinales y el tejido asociativo', y desde las 12.00 hasta las 14.00 horas será el turno de María Jesús Luna Serreta, con 'Aplicabilidad de los conceptos y las herramientas a los municipios'.

La última jornada del curso será el martes 12 de mayo, con María Jesús Luna Serreta desde las 10.00 hasta las 12.00 horas, con 'Experiencias de interculturalidad, patrimonio de Paz', y la misma ponente continuará de 12.00 a 14.00 horas con 'Las redes de ciudades de paz. Mayors for Peace en Aragón'.