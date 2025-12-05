El Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza impulsa el foro Post ESMO Discussion

La doctora Elena Aguirre durante su exposición. - HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha impulsado a lo largo de esta semana el primer encuentro en la capital aragonesa Post ESMO Discussion, un foro avalado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y diseñado para trasladar a los profesionales sanitarios de Aragón y algunas comunidades limítrofes las principales novedades de esta especialidad médica presentadas en el Congreso ESMO 2025, celebrado en Berlín del 17 al 21 de octubre.

Durante tres jornadas consecutivas, que han tenido lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre de 18.30 a 20.00 horas en el centro hospitalario, así como por streaming, nueve oncólogos de referencia en Aragón y Cataluña han compartido de forma dinámica y colaborativa los avances más destacados en investigación, tratamientos y práctica clínica en cáncer.

El formato del encuentro se ha desarrollado a través de tres sesiones diferentes (ESMO Essentials, ESMO Smart Talks y ESMO Debate) con el objetivo de favorecer la reflexión conjunta y el intercambio de experiencias.

Un programa multidisciplinar centrado en las áreas clave de la oncología La doctora Elena Aguirre, directora del Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, ha sido la encargada de moderar este foro tras haber asistido al Congreso ESMO 2025.

Un encuentro internacional organizado por la Sociedad Europea de Oncología Médica y que reunió a más de 35.000 expertos de esta rama sanitaria para debatir los hitos más importantes en investigación, innovación y tratamiento contra el cáncer.

"Estas jornadas han supuesto una oportunidad para poner en común entre los profesionales procedimientos y nuevas prácticas clínicas a la hora de abordar distintos tipos de tumores", explica Aguirre.

El foro ha tenido un marcado carácter multidisciplinar. Ha contado con la asistencia de profesionales de las diferentes especialidades que intervienen en los comités de tumores. En este sentido, la doctora señala que "el encuentro ha tenido un gran éxito de público, ya que se han cubierto prácticamente la totalidad de las plazas disponibles.

Cada día, las charlas han reunido entre 30 y 40 profesionales de las disciplinas implicadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer". Además de especialistas en oncología, asistieron profesionales de distintas áreas como cirugía --maxilofacial y torácica--, radiología, radioterapia, ginecología, enfermería oncóloga y urología, entre otras.

Post ESMO Discussion comenzó con una breve exposición de los titulares y resultados más relevantes del Congreso ESMO en cada una de las tres áreas temáticas que han vertebrado el encuentro: avances en cáncer ginecológico y de mama, novedades en cáncer de pulmón y urológico y actualización en tumores gastrointestinales (superior e inferior).

Asímismo, las conferencias culminaron con un espacio para preguntas, intercambio de opiniones y recapitulación final. La iniciativa contó con la colaboración de las entidades Daiichi-Sankyo, AstraZeneca, MSD, Lilly, Roche, Accord, Astellas, Gilead, GSK, Dr.Reddy's, Menarini Group, Stemline, Novartis, Pfizer, Regeneron y Esteve.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

La primera jornada, dedicada al cáncer ginecológico y de mama, contó con la intervención de la doctora Eugenia Ortega y del doctor Iñaki Álvarez, ambos del Hospital Universitario Miguel Servet, así como de la doctora María Vidal, del Hospital Quirónsalud Barcelona.

Los especialistas abordaron los avances más recientes presentados en Berlín y participaron posteriormente en las ESMO Smart Talks, centradas en los tumores ginecológico, de mama temprano y de mama metastásico.

El segundo día estuvo enfocado en el cáncer de pulmón y los tumores urológicos. En esta sesión intervinieron el doctor Ignacio Gil, del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, y la doctora Verónica Calderero, del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, quienes revisaron los principales resultados del congreso relacionados con estas dos enfermedades. Ambos fueron también protagonistas de las charlas breves sobre cáncer de pulmón y cáncer urológico.

El cierre de la jornada se realizó de manera conjunta entre la doctora Elena Aguirre y el doctor Ignacio Gil. La tercera y última jornada se centró en los tumores gastrointestinales. Participaron la doctora María Tobeña y el doctor Víctor Medina, ambos del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, y el doctor Vicente Alonso, del Hospital Universitario Miguel Servet.

Tras desgranar los puntos clave presentados en el Congreso ESMO, los ponentes abordaron cuestiones específicas sobre tumores gastrointestinales superiores e inferiores, así como una sesión miscelánea --tumores del área de cabeza y cuello, melanoma y sarcomas-- que recogió distintos avances relevantes a cargo del doctor Víctor Medina.