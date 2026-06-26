La internacionalización será el eje central de la VI Convención que Turespaña celebrará en Zaragoza

La VI Convención de Turespaña se celebrará en el Palacio de Congresos de Zaragoza. - TURESPAÑA

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, celebrará los días 20, 21 y 22 de octubre su VI Convención anual, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el apoyo del Gobierno de Aragón.

La Convención Turespaña 2026 girará en torno al núcleo de la actividad del organismo: la internacionalización de productos y servicios turísticos. Así, se analizarán los desafíos que los mercados plantean a las empresas y destinos, cómo mantener la competitividad y el liderazgo de España, la transformación del márketing con los últimos desarrollos de la inteligencia artificial, cómo se adapta la turoperación internacional, y cómo se define y se atrae la demanda deseada teniendo en cuenta la sostenibilidad social, económica y medioambiental del turismo y, por ende, de los destinos españoles.

La Convención está dirigida a los organismos de gestión y promoción de los destinos turísticos españoles, empresas turísticas, asociaciones, empresas y tecnológicas vinculadas al turismo, así como expertos del sector, tanto nacionales como internacionales. Se espera la participación de más de 500 profesionales.

Durante tres días, en el icónico Palacio de Congresos de Zaragoza, los asistentes podrán presenciar sesiones plenarias, mesas de debate, y buenas prácticas del sector, así como como la posibilidad de participar en las reuniones técnicas con las Consejerías de Turismo de España en el exterior y las distintas áreas de Turespaña. Así mismo, tendrán la oportunidad de asistir a los denominados Insights de Mercados que, tras la excelente acogida de la pasada edición, volverán a celebrarse este año centrados en tres mercados emisores que destacan por su importancia de cara a la transformación de nuestro modelo turístico.

Desde hoy, los interesados pueden solicitar su plaza para asistir de forma presencial a través de la plataforma de la Convención. El plazo de inscripción se cerrará el 30 de septiembre. Para el director general de Turespaña, Miguel Sanz, "nuestra Convención es un foro donde generar sinergias, donde se construye y se comparte de forma colaborativa, la estrategia de márketing turístico de España. Una oportunidad, además, para que se conozcan el trabajo de Turespaña en la internacionalización de la oferta turística española y con actores clave del ámbito turístico".

Resalta "el papel de Zaragoza como segundo destino de interior que albergará una Convención Turespaña, un objetivo alineado con nuestro Plan de Acción de potenciar los destinos de naturaleza e interior, además de ser un destino implicado y comprometido en la sosteniblilidad".

La Convención Turespaña al igual que el año pasado, en línea del Plan Marco de Actuación de Turespaña y la estrategia España Turismo 2030 del Ministerio de Industria y Turismo, seguirá poniendo el foco en destinos emergentes con menor carga turística y más sostenibles, que favorezcan la desestacionalización o que completen la experiencia viajera local.

Este evento se completará con un programa de visitas guiadas para asistentes por la ciudad de Zaragoza, organizados por Zaragoza Turismo, permitiendo descubrir su patrimonio y su oferta turística de forma exclusiva y sin coste adicional.

La Convención Turespaña se ha convertido en el encuentro anual de colaboración entre el sector público, destinos turísticos, empresas y profesionales turísticos; una red de estable de "networking", para compartir experiencias y fijar objetivos conjuntos para el impulso turístico internacional de los destinos el próximo año 2027.