Investigadores italianos probarán en el OAJ tecnología espacial durante el eclipse solar

Observatorio Astrofísico de Javalambre. - EUROPA PRESS

TERUEL, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una docena de científicos del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia aprovecharán el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que se podrá observar en buena parte del norte peninsular, para poner a prueba en el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), en Arcos de las Salinas (Teruel), un nuevo prototipo de instrumento científico antes de lanzarlo al espacio.

Así lo ha avanzado el subdirector del Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca) y responsable del OAJ, Antonio Marín, quien ha explicado que estos investigadores italianos están desarrollando un nuevo concepto de instrumento científico para medir las partes más externas de la atmósfera solar --lo que se conoce como corona solar-- y que necesitan un eclipse para poder observarla desde la Tierra.

Este instrumento está concebido para una futura misión espacial y necesitan hacer pruebas con prototipos y observaciones desde tierra firme para "tratar de reducir el riesgo tecnológico y científico" en un posterior lanzamiento espacial, lo que les llevará este verano a la Sierra de Javalambre turolense y, al próximo, al sur de la península ibérica o el norte de Marruecos, donde se podrá ver un nuevo eclipse solar total el 2 de agosto de 2027.

RETRANSMISIÓN OFICIAL DEL ECLIPSE

Pero esta prueba científica no será el único acontecimiento que colocará a Teruel en el epicentro de la astronomía mundial este 12 de agosto, ya que la Agencia Espacial Europea (ESA) ha elegido el OAJ como "punto de transmisión oficial" del eclipse de Sol.

A falta de definir el programa detallado de la retransmisión, sí que está confirmado que la ESA montará un estudio en el Pico del Buitre, a 1.956 metros sobre el nivel del mar, donde se ubica el Observatorio, y que realizarán un programa de horas de duración en torno al eclipse, que incluirá también entrevistas a varias personalidades científicas.

El eclipse total del 12 de agosto será un acontecimiento "de alto impacto" tanto desde el punto de vista científico como social, ha destacado Antonio Marín, ya que hace más de un siglo que no se puede observar este fenómeno desde la península ibérica y podrá hacerse desde amplios puntos del país: desde Galicia y Asturias hasta Mallorca, pasando por buena parte de ambas Castillas, la costa cantábrica, el valle del Ebro, Aragón y las costas catalana y valenciana.

No obstante, será especial en Javalambre debido a su altitud y la calidad de su cielo, lo que convierte a esta infraestructura astronómica en "un balcón privilegiado para observar el eclipse".

Para la cita, el OAJ se va a centrar sobre todo en actividades profesionales --de hecho, estará cerrado al público el 12 de agosto--, como las pruebas de los investigadores italianos, la retransmisión de la ESA y la presencia de un número elevado de medios de comunicación cubriendo el eclipse desde esta sierra turolense, a las que se sumarán autoridades académicas, científicas y políticas.

"Va a ser un día muy estimulante, con mucho trabajo, pero esperamos que todo salga bien y que, al final, sea una experiencia para recordar todas y casa una de las personas que disfrutemos del eclipse", ha expresado el responsable del OAJ.

"HACERLO BIEN"

El responsable del Área de Investigación en el Cefca, Carlos López, ha coincidido en que "va a ser un acontecimiento fantástico", además de "único", por lo que precisamente por ello "hay que prepararse" porque "sólo vamos a tener una oportunidad para hacerlo bien".

"Igual que nos preparamos tecnológicamente y científicamente, hay que prepararse socialmente para disfrutar de forma segura e ir siempre con gafas homologadas o hacer caso de todas las prescripciones que se nos dan", ha remarcado López, quien ha asegurado que han realizado un trabajo de divulgación "muy importante".

El científico ha reconocido que "surgirán siempre imprevistos", por lo que deberán estar preparados y tener "la paciencia para solventarlos" y que, una vez llegue el 12 de agosto, centrarse en disfrutarlo, tanto los que estén arriba en el Observatorio como las decenas de miles de personas que se desplazarán en algún punto de la franja de totalidad.

JAVALAMBRE Y VALENCIA, LOS CIELOS MÁS LIMPIOS

Entre esos imprevistos, el que más miedo genera en los amantes de la astronomía está en el cielo y es el hecho de que, en torno a las 20.30 horas en que la Luna tapará por completo el Sol, alguna nube impida ver el momento. Javalambre es una de las zonas de España donde es menos probable que esto suceda, ya que precisamente se eligió el Pico del Buitre para ubicar el Observatorio por su cielo limpio.

Así, el científico ha apuntado que la Sierra de Javalambre o la provincia de Valencia son las zonas donde menos probabilidad de nubes hay, mientras que en Galicia o la costa cantábrica es más probable que alguna nube empañe el momento. En todo caso, "es algo que no podemos controlar". "Puede llegar el día 12 y que desde Galicia se vea estupendamente y aquí tengamos un día nublado", ha admitido, instando a "estar preparados para cualquiera de los escenarios".

El Cefca, además del curso de verano de astrofísica que lleva a cabo cada año con la Universidad de Zaragoza, ha organizado un congreso internacional durante la semana del eclipse que estará dedicado al astrónomo estadounidense Steve Majewski, uno de los investigadores principales del proyecto 'Apogee', una campaña de tres años para obtener medio millón de espectros infrarrojos de 146.000 estrellas usando un telescopio de 2,5 metros de diámetro en Nuevo México que supuso "una revolución en el campo de la física estelar".

Durante esa semana, Teruel acogerá a un centenar de investigadores de fama mundial, que presentarán sus proyectos a la vez que disfrutan del eclipse en un entorno privilegiado. Entre estas personalidades, destaca un Premio Nobel de Física, el francés Alain Aspect, galardonado en 2022 por sus pioneros experimentos con fotones entrelazados y sus avances en computación y criptografía cuántica, quien dará una charla al día siguiente, el 13 de agosto, en la capital turolense. "Es importante que el conocimiento llegue a la sociedad", ha destacado Carlos López.